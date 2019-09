El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, subrayó este viernes que en un eventual gobierno de Alberto Fernández el movimiento obrero debe “apuntar a reunificar la CGT”, al tiempo que coincidió con el postulante peronista al señalar que “hay que tratar de evitar algunas cosas que puede armar el gobierno” como “provocaciones”.



El referente sindical apoyó la intención del candidato presidencial del Frente de Todos de forjar una mesa de diálogo con todos los sectores: “Hay que hacer un esfuerzo, poner todas las voluntades necesarias para hacerlo, porque es lo único que puede sacar adelante al país. Tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo”.



“Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero las cosas tienen que estar claras para que sea una realidad y después no se desvirtúe con algunos errores que se pueden cometer. No es cuestión de que en un pacto social siempre paguen los que menos tienen. Tenemos que cumplirlo todos”, remarcó el líder camionero.



En declaraciones a AM 1050, Moyano consideró que esa iniciativa también debe “apuntar a reunificar la CGT, a elegir autoridades y que sean los referentes. Hoy la CGT está bastante dividida, no tiene la representatividad total del movimiento obrero”.



“Todos tenemos que poner el mayor grado de voluntad” para reunificar la CGT, “porque el país lo necesita”, aseguró el ex secretario general de la central obrera.



Y añadió: “El movimiento obrero puede cumplir una función muy importante en la situación actual y cuando asuma el nuevo gobierno”.



Respecto de la actualidad, el referente sindical se mostró en sintonía con las declaraciones de Alberto Fernández, que había pedido que se evitara “estar en las calles”, en alusión a los acampes de los movimientos sociales.



“Hay que tratar de evitar algunas cosas que puede armar el gobierno, algún tipo de provocaciones, porque lo que más le conviene es que haya problemas para justificar o victimizarse de lo que ellos mismos crearon”, advirtió Moyano.



En ese sentido, al ser consultado sobre la posibilidad de que la CGT realice un paro en los meses que restan de 2019, el líder camionero respondió: “Nada está descartado, pero por ahora no hay ni siquiera ambiente para una medida, porque el gobierno no da respuesta a nada”.