El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, adelantó este sábado que su gremio pedirá un bono compensatorio para fin de año tal como lo viene solicitando en los últimos tiempos en vísperas de las fiestas navideñas.

"Nosotros desde hace 8 o 9 años venimos pidiendo un bono y lo vamos a pedir como siempre", dijo Moyano en radio Mitre, diferenciándose así de otros sindicalistas que evitaron pronunciarse al respecto.

"La expresión de que no lo van a pedir lo dijo Andrés Rodríguez, de UPCN, pero nosotros lo vamos a pedir porque creemos que es necesario porque la situación está muy difícil", añadió.

Rodríguez manifestó esta semana que "ante la complicada situación que atraviesa el país" su sector "no pedirá un bono navideño ni de fin de año".

En este sentido, Moyano aclaró que si bien el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre próximo, a cargo de Alberto Fernández, representa una "esperanza, la situación sigue siendo muy difícil".

"Hay gente que no puede pagar la luz y que no puede pagar un montón de cosas y afecta los alimentos", añadió.

No obstante, analizó que la relación que mantendrá su gremio con el nuevo presidente será "buena", porque además tiene "conexion" con él.

"Yo creo que sí, que nos vamos a llevar bien con Alberto, cómo con Néstor Kirchner, porque yo ya tenía conexión con él, y una de ellas pasaba por lo futbolístico", aseguró en referencia Fernández.

Consultado sobre si Facundo Moyano -su hijo- sería secretario de Deportes, respondió: "No hay nada concreto todavía, a mi hijo le gusta mucho el deporte, conoce mucho a nivel internacional, y cree que sería importante profundizar ese tema".

Y cuando le preguntaron si los Moyano van a manejar todo el deporte, retruco: "También van a decir que manejo el país".

Por otra parte, sobre el plenario de este viernes en la CGT, el sindicalista dijo que vio a Fernández "contento, emocionado", y que "la central dio un paso importante por el apoyo que le da también al nuevo gobierno. Hay muy buena voluntad y esperanza".

Por otra parte, consultado sobre la libertad del expresidente brasilero Ignacio Lula da Silva, Moyano interpretó que "es uno de los motivos de felicidad del continente ya que su detención fue resultado de lo que hace la derecha para atemorizar al pueblo".

"La libertad de Lula es una demostración clara de que lo que han hecho ha fracasado junto con todas esas políticas y queda clara la injusticia cometida con personas que han hecho mucho por la gente y fundamentalmente por los más humildes", manifestó tras evocar: "A mi también me han acusado de todo y no me asusta nada".