Los gremios del transporte y de la seguridad social, las dos CTA y los municipales, entre otras organizaciones sindicales, realizaron este jueves por tarde una marcha de antorchas por el centro porteño que culminó con un acto en Plaza Congreso, donde se leyó un documento que rechazó los aumentos de tarifas y de los servicios públicos.



"Nos comprometemos a poner en las calles las demandas más sentidas y a marchar en todo el país para decirle no a los tarifazos", señaló el escrito conjunto de las organizaciones que convocaron a esta protesta.



Los organizadores convocaron además para "un ruidazo contra los aumentos", con la idea de que eso se manifieste en las plazas y esquinas más concurridas de las ciudades del país.



"Debemos aunar esfuerzos para dar marcha atrás con estos aumentos. No nos resignaremos hasta derrotar las políticas de hambre y ajuste de este gobierno", se leyó desde un palco ubicado sobre la avenida Entre Ríos.

Con la consigna "Basta de tarifazos", los manifestantes se comenzaron a concentrar en horas de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y a partir de las 18.30 comenzaron a marchar hacia las inmediaciones del Congreso Nacional.



Estaban allí los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; el secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; y representantes de la Multisectorial 21F y las 62 Organizaciones Peronistas.



También se sumaron otras agrupaciones sociales y partidos de izquierda, que llegaron a plaza Congreso, tras participar en actos en otros puntos del centro porteño.



Barrios de Pie se movilizó esta jornada mediodía a la secretaría de Energía en rechazo a los aumentos de los servicios públicos; se prometió instalar allí una olla popular.



En tanto, las fuerzas de izquierda y agrupaciones gremiales clasistas se congregaron a partir de las 17 en Sarmiento y Perón, donde realizaron un acto "contra los tarifazos", y luego confluyeron hacia la Plaza Congreso.



Con la caída del sol, la movilización fue acompañada por manifestantes que marcaban su oposición al aumento de tarifas -y hacia otras políticas del Gobierno-, con antorchas y velas en sus manos, ocupando algunas cuadras.



Por su parte, el camionero Pablo Moyano consideró al llegar a la concentración que la gente marchó durante esta jornada a Plaza Congreso para decirle al Gobierno que "deje de atacar a la gente con estos aumentos".



"Queremos que el Gobierno deje de atacar a la gente con estos aumentos, eso es lo que vinimos a decir acá. Tenemos que transformar esta bronca en millones de votos en octubre para que la derecha no vuelva nunca más a gobernar en Argentina", señaló Moyano.



El dirigente camionero anticipó además que las organizaciones sindicales que organizaron esta marcha contra los aumentos de tarifa piensan replicar esta convocatoria en otras ciudades del país.



Además, sumaron su adhesión la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Asociación Bancaria y otras agrupaciones políticas.



El acto se inició pasadas las 20 y tras la lectura del texto que consensuaron los organizadores, culminó con la entonación del Himno Nacional Argentino por parte de los manifestantes.