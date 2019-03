Con una charla en formato innovador, más cercana al estilo TED que al tradicional discurso -a la intemperie en un espacio de acceso libre, de pie y acompañando su relato con datos, fotos y animaciones en una pantalla-, el intendente dio inicio a las Sesiones Ordinarias 2019. En la plaza pública del edificio comunal, recorrió diferentes hitos de la historia del Municipio, repasó las obras durante su gestión y habló del orgullo de ser berazateguense.

"En Berazategui estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, al lado de la gente y poniendo la jeta, no solamente en una boleta", aseguró Patricio Mussi, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante local, Juan José Mussi, representantes de instituciones del distrito y vecinos, entre los que se destacaron abuelos y docentes.

Ante un marco imponente y con la ayuda de una pantalla en la que se proyectaron fotos y filminas, el joven alcalde local explicó: "En el segundo mandato, me di cuenta de que fue toda una vida en esta gestión. Y, revisando para atrás, me puse a pensar cuándo fue que empezó todo esto. Obviamente, con mi viejo, viéndolo trabajar como intendente".

Y luego recordó: "Cuando empezamos a construir Berazategui, empezamos por los cimientos: veredas, asfaltos y entubamientos. Hicimos el entubamiento de los dos arroyos principales, el Arroyo San Juan y el Jiménez. Empezamos con grandes obras para que Berazategui no se inunde, y gracias a eso en el Gimnasio municipal pasamos de tener 60 mil evacuados a tener, solo en 2018, 60 mil visitantes en nuestra Feria del Libro".

"Mi viejo me decía que los intendentes eran los de las tres 'B': bacheo, basura y bombitas (de luz). Sin embargo, cuando revisás nuestra gestión te das cuenta de que hay una obsesión muy fuerte por la salud, la cultura, la educación y la limpieza", prosiguió el Jefe comunal.

En materia sanitaria, el alcalde de Berazategui destacó las "36 unidades sanitarias (CAPS), equivalentes en el presupuesto a un hospital". "No todos los municipios tienen esa cantidad de unidades sanitarias. 360 mil turnos asignados en un año, 100 mil pacientes atendidos. Números grandes que llaman la atención", indicó. Y añadió: "59 son los nenes que nacieron sin VIH y sus madres eran portadoras del virus. Y no tienen VIH porque en mi gestión duplicamos la cantidad de controles a las mamás portadoras y esto, a nosotros, nos llena de orgullo". Seguidamente, subrayó que el índice de mortalidad infantil en la Ciudad es más bajo que la media nacional (8,9).

Al momento de hablar de la educación en Berazategui, Patricio Mussi aseguró: "Hoy, en Berazategui, podés ir en bicicleta y llegar al Centro Universitario municipal. Y en 2019 se duplicó la cantidad de alumnos que se anotaron. También iniciamos la campaña de alfabetización más ambiciosa de la historia de la Provincia, para ser un municipio 100% alfabetizado".



El Jefe comunal también hizo hincapié en el intenso trabajo de reciclado desarrollado por su gestión y que graficó de la siguiente manera: "Esas botellas de plástico que todos los días nuestras cooperativistas del programa 'Ellas Hacen' -antes a pié, ahora en bicicleta- pasan a buscar por los hogares de los vecinos, luego se trasladan a nuestros 36 EcoPuntos y allí, con una máquina recicladora que compramos con nuestros recursos, las transformamos en escobillones, que luego son utilizados por nuestros barrenderos para barrer esas calles de asfalto que logramos construir".

Finalmente, el intendente se refirió a las tareas que en los últimos años realizó la Municipalidad con respecto a la higiene urbana: "Duplicamos la cantidad de personal, esto muestra la obsesión por tener a Berazategui lindo y limpio. Son 10 mil cuadras por día, son 110 mil toneladas de basura que vamos a buscar en el año, que equivalen a 200 kilómetros de camiones llenos de basura. La limpieza para esta gestión es una prioridad".

No obstante, también analizó que aún queda mucho por hacer en diversas áreas y reconoció los problemas vinculados a la presión de agua y a la falta de veredas en algunos barrios del distrito, entre otros.

" Berazategui crece por su gente "

Tras finalizar su discurso, el Intendente declaró: " Berazategui viene creciendo desde hace muchos años y no se detiene, no por nosotros sino por su gente". Con respecto a la original apertura de sesiones, el mandatario explicó: "Quisimos hacer algo ágil y que le pueda llegar a la comunidad. Durante años vinimos escuchando discursos duros y llenos de datos fríos. Hoy, en cambio, con imágenes, pudimos mostrarle a los vecinos la historia de Berazategui y su progreso en las últimas décadas, de una manera más fácil y sentida".

Por su parte, al cierre de la ceremonia, el Dr. Juan José Mussi manifestó: "Es muy emocionante ver todo lo que se hizo en Berazategui en los últimos años. Particularmente, yo me emocioné mucho con la comparación entre el 'antes' y el 'después', que nos ayudó a ver muy claramente todo el progreso de la Ciudad. Y encima, en un momento, se me acercó un muchacho y me dijo: 'No le vengo a pedir nada, solo decirle que mi abuelo, antes de morir, me pidió que le trajera un mensaje de agradecimiento por todo lo que hizo por Berazategui. Esas cosas no tienen precio y son las que nos motivan a salir adelante todos los días, acertando o errando pero siempre haciendo".

Algunos números

Entre los datos duros que enumeró durante su exposición, destacó que ya en los dos primeros meses de 2019 "se brindaron en Berazategui 32.800 turnos en diferentes servicios y se recambiaron 600 lamparitas por semana". Y, mientras transcurrió el acto, "se bombearon 6.100.000 litros de agua por hora".

" Hecho en Berazategui "

En uno de los tramos más emotivos de la ceremonia, el Jefe comunal explicó cómo surgió la iniciativa de ese original tatuaje que desde hace unos días luce en su antebrazo izquierdo.



"Además de encontrarme con los vecinos y conocer sus inquietudes, durante mis recorridas en bicicleta por la Ciudad también pude ver todo aquello que se hizo, que no fueron solamente plazas o veredas, sino también escuelas, murales, canciones y hasta esos niños 'hechos' en Berazategui. Fue así que nació la idea de hacerme este tatuaje: un código QR, que puede ser leído con un lector desde cualquier celular y que, una vez escaneado, muestra un código de barras con la inscripción 'Hecho en Berazategui'. Porque yo, al igual que ustedes, también estoy 'hecho' en Berazategui. Algo de lo que estoy sumamente orgulloso", señaló.

El orgullo de pertenecer a Berazategui

Durante el acto y a través de la pantalla principal del evento, Patricio Mussi exhibió una foto de él junto a sus amigos en unas vacaciones. Por entonces, tenía 16 años y lucía una remera con la inscripción "Quilmes". El objetivo de la imagen fue graficar la vergüenza que sentían los berazateguenses cuando el distrito era considerado "el patio trasero" del partido vecino.



Luego, el intendente habló sobre el gran crecimiento de la Ciudad, la construcción de una identidad local y el orgullo de pertenecer, concluyendo su discurso con la remera que lleva puesta ahora, cuya consigna es "Orgullosos de Bera".