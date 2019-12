El Jefe comunal electo por el “ Frente de Todos” de Berazategui, Juan José Mussi, asumió su cargo acompañado por miles de militantes y vecinos, frente a quienes se comprometió a resolver dos temas muy sensibles para la ciudad: la baja presión de agua en algunas zonas del distrito y frenar, a través de un decreto, las obras iniciadas en los Humedales de Hudson.

“El 67% de los votos demuestra que los berazateguenses creen en nosotros y no les voy a fallar”, expresó el flamante Intendente, ovacionado por un amplio público, conformado por diversos sectores políticos, sociales, educativos y sindicales.

Mussi se comprometió a resolver dos temas muy sensibles para la ciudad.

El acto de asunción se realizó en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, ubicado en calle 148 y 18, donde el Dr. Mussi realizó una breve reseña sobre las políticas públicas que impulsará durante su mandato. En este marco, aseguró que el agua será uno de los temas prioritarios de su gestión: “Vamos a privilegiar para el año que viene un tratamiento para el agua en Berazategui, que no está contaminada pero si está faltando presión. Fuimos a hablar con AySA, Patricio (Mussi) lo hizo en reiteradas oportunidades y no nos ofrecieron ninguna respuesta. Sin embargo, con el nuevo Gobierno vamos a avanzar para tratar de tener una solución definitiva para el problema del agua en nuestro distrito”, manifestó.

A continuación, el histórico dirigente, quien asumió por quinta ocasión como Intendente de Berazategui, se pronunció sobre uno de los temas que más controversias trajo en el distrito en este último tiempo. “Algunos de ustedes habrán visto en estos días, sobre todo en las redes sociales, que muchos vecinos hablan de los humedales. Quiero informarles que mañana mismo firmaré un decreto por el cual suspendo preventivamente las obras del Río de La Plata, hasta nuevo aviso y hasta que la gente de la provincia de Buenos Aires nos escuche”, señaló, y agregó: “Esa obra se inició con el permiso de autoridades provinciales, que son los encargados de custodiar los bosques nativos. Así que, como primera medida, pararemos la obra y esperaremos para ver cuál es la respuesta que nos dan al respecto”.

Asumió su cargo acompañado por miles de militantes y vecinos.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió cuando, entre los agradecimientos, Juan José Mussi resaltó el trabajo de su hijo, Juan Patricio, al frente del Municipio. “Algunos periodistas me preguntan ‘¿nunca discuten?’. Sí, todos los días. Pero no discutimos en lo fundamental, que es el amor que los dos le tenemos a Berazategui. Esto fue lo que hizo que me fuera tranquilo a ocupar otros cargos y espacios, siempre sabiendo que tenía la espalda cubierta. Gracias Patricio por tu excelente gestión”.

Luego, el Jefe comunal realizó un repaso de las políticas municipales realizadas por el Municipio y que continuarán durante su gestión. Entre ellas, habló del programa “ Berazategui en familia”, que incluye a siete mil familias berazateguenses con bonos de alimentos para paliar el difícil momento que atraviesa el país, los programas “Góndola local”, “Emprender” y “Bera Ofertas”, que reactiva el comercio dentro del distrito, los Centros gratuitos de atención de salud municipal y su compromiso con la educación pública y los chicos de Berazategui que asisten a las instituciones educativas, entre otros temas.

Acompañado por el intendente mandato cumplido, Patricio Mussi, y frente a una gran concurrencia de público, estimada en más de tres mil personas, Juan José Mussi anunció que trabajará conjuntamente con el Gobierno nacional para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa el país. “A poco de asumir, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dejaron trascender que una de sus principales prioridades será resolver el problema del hambre en la Argentina, y nosotros vamos a acompañarlos en esta lucha”, indicó.

En este sentido, Juan José Mussi remarcó: “Hemos pasado momentos muy buenos, donde se anotan muchos candidatos. Por el contrario, actualmente vivimos un momento dificilísimo para el país y Berazategui no es una isla. Así que vengo, como corresponde, a afrontar en las malas este compromiso enorme con nuestros ciudadanos, ya que el 67% de los vecinos creen en nosotros y no les vamos a fallar”.

El acto de asunción se realizó en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”.

Los concejales que asumieron en esta nueva etapa son: Omar Acosta, Antonio Osvaldo Amarilla, Carlos Eduardo Balor, Graciela Cristina Cano, Rubén Eduardo Carbone, Marco Maciel Cuellas, Graciela Mabel Dias, Verónica Alejandra Díaz, Juan Gaspar Fernández, Gabriel Alejandro Kunz, María Laura Lacava, Juan Carlos Martino, Margarita Antonia Mateo, Jennifer Ivana Noro, Laura Edith Ramírez, Orlando Elías Reyes, Gustavo Adolfo Roesler, Marcelo Alejandro Romio, Jorge Néstor Sivori, Reyna Isabel Tevez, Flavia Elizabeth Torrisi, José Salvador Vaccaro Note, Nancy Edith Vivas y Zulma Beatriz Vega.