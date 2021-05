Luego de que Alberto Fernández anunciara a través de una cadena nacional que se pondrá marcha un estricto confinamiento que entrará en vigencia este sábado a las 0 y durará nueve días en el marco del momento "más preocupante" de la pandemia del Covid en Argentina, funcionarios de Nación, Provincia y Ciudad se reunieron este viernes para terminar de organizar cómo serán los controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA).

El encuentro tuvo lugar en Casa de Rosada y fue encabezado por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación. Según información a la que pudo acceder Crónica, "el cierre será duro y los controles, estrictos, más que nada en accesos, estaciones de trenes y rutas".

También se hizo referencia a la clausura de 71 accesos a Capital Federal (quedarán 56 abiertos), a cómo será el funcionamiento de los comercios no esenciales y a la caída de los permisos de aquellos trabajadores cuyas categorías ya no serán eseciales.

Por el Gobierno nacional asistieron los titulares de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Alexis Guerrera. Por la Ciudad participaron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el secretario de Transporte, Juan José Méndez. Y por la Provincia, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Sergio Berni; y el subsecretario de Transporte, Alejo Supply.

Confinamiento: qué se dijo de los controles

Al salir del encuentro, Frederic señaló que “fue una reunión muy importante de coordinación de los ministerios de Seguridad de las tres jurisdicciones, Nación, Provincia y ciudad, y también participaron las áreas de Transporte y de Jefatura de Gabinete”.



Y manifestó que “se acordó poder invertir los esfuerzas necesarios para evitar la circulación interjurisdiccional entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y también al interior de la Provincia, con fuerzas federales, la Policía de la Ciudad y también la Bonaerense”.



“Esto arranca en el día de hoy a las 20”, dijo la ministra de Seguridad, quien además advirtió en relación al fin de semana extra largo con lunes y martes feriados. “El turismo está prohibido y durante los feriados la gente debe quedarse en su casa porque no se puede viajar y tampoco va a tener la aplicación Cuidar para ser uso de ese permiso”, sentenció.

Sobre los controles realizados en las semanas anteriores, la funcionaria aseguró que “ no fallaron los controles, sino que ahora estamos endureciendo la norma. Las medidas que está tomando el Presidente indican es que es necesario endurecer las restricciones”.Sobre la relación entre Nación, Ciudad y Provincia, consideró que “hay coordinación con el ministro Berni y también con Santilli y D’Alessandro, y también con Transporte, lo que es muy importante coordinar con esa área porque hay una parte importante de la circulación que la controlan y la supervisa Transporte”.Con respecto a la circulación en esta nueva etapa de nueve días, Frederic fue tajante: “. La persona que tiene domicilio en un lugar alejado de la ciudad de Buenos Aires, obviamente que podrá llegar a su casa y va a poder volver a Capital si es esencial, pero, si no es esencial, va a tener que regresar a su domicilio”, aclaró.

Respecto a la situación que involucra a algunos trabajadores bonaerenses que deben trasladarse a sus empleos en la Ciudad porque en ese distrito se permite la apertura comercial bajo una modalidad restrictiva de algunos sectores no esenciales, Frederic no dejó dudas: “Nosotros no hacemos los controles dentro de la Ciudad, pero sí está claro que”.En cuanto a los, pero lo que sí ya es un hecho es que van a caer todos los permisos de aquellos que no son esenciales y va a haber un control más riguroso sobre los QR de los permisos”.

La ministra también se refirió a cómo será el accionar de las Fuerzas de seguridad: “El policía que haga el procedimiento tendrá que evaluar si la persona podrá circular, y en el caso que no lo pudiera, tendrá que dar intervención al juzgado de turno. Desde el 9 de abril tenemos 5 mil causas penales y más de 100 vehículos secuestrados”.

“Necesitamos que la ciudadanía tome mucha conciencia de la situación que estamos atravesando, especialmente del trabajo y el gran desgaste del sistema de salud, del alto porcentaje de las camas ocupadas, y la cantidad de jóvenes internados. Esta es una medida de emergencia que toma el Presidente para cuidar a todos los argentinos”, cerró Frederic.

Quien también habló fue Guerrera, quien reforzó lo dicho por su colega de Seguridad: “El transporte se mantiene habilitado, pero sólo para esenciales. Se están revisando las actividades autorizadas para reducirlas al mínimo posible, de modo tal que estén autorizados sean menos que los que están actualmente”.