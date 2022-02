El secretario de Transporte, Diego Giuliano, sostuvo en las últimas horas que la ciudad de Buenos Aires (CABA) "debe recuperar su autonomía plena" para regular y controlar las líneas de colectivos "exclusivas de su territorio", y aseguró que su postura no es "unilateral", sino que ya fue planteada por "varios gobernadores e intendentes".

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de la cartera que conduce Alexis Guerrera fijó su postura en torno a la potestad para establecer las tarifas del autotransporte de pasajeros y los eventuales subsidios que disponga la autoridad de aplicación.

La ley 26740 de 2012, en su art. 2, ya dispuso la competencia exclusiva de la ciudad de Buenos Aires en la regulación y el control del transporte automotor cuya prestación corresponda a su territorio. https://t.co/gLkfXoQJuv vía @LANACION — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) February 7, 2022



A su vez, en diálogo con la agencia Télam, Giuliano precisó que el traspaso de líneas de colectivos a la jurisdicción porteña "solamente involucra a las 32 líneas que circulan dentro de CABA" sobre un total de 135; y afirmó que se trata de "recomponer una equidad federal, haciendo cumplir una ley que data del 2012".



Por otro lado, el funcionario aseguró que el tema "está siendo analizado dentro del Ministerio de Transporte", y añadió que se va "a formar una Mesa de Trabajo con las autoridades de la Ciudad, para avanzar con el traspaso". Sin embargo advirtió que "todo se hará dentro de un marco de diálogo", porque subrayó que "es fundamental dialogar y resolver las cosas de la mejor manera".



Asimismo explicó que "no es una cuestión unilateral, sino que es algo que se viene conversando con gobernadores y municipios, respondiendo a los reclamos que vienen realizando desde hace tiempo, por ejemplo, Córdoba, Rosario y Santa Fe".



En ese sentido, reiteró que "se trata solamente de las 32 líneas que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires, no las que son interjurisdiccionales, que siguen teniendo el aporte del Tesoro Nacional". "Y con esto lo que hacemos es devolverle la autonomía al gobierno de la Ciudad, para que pueda manejar el diseño de su propio sistema de transporte", afirmó.



"De esta manera se equipara a la ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias, que sostienen su propio transporte interno", pero puntualizó que "en lo que hace a los que involucran a una o más jurisdicciones, sigue interviniendo el gobierno nacional con los subsidios", explicó.



Como ejemplo, Giuliano apuntó que "la provincia de Buenos Aires tiene 242 líneas que son exclusivamente internas y éstas son subsidiadas por el tesoro provincial", y subrayó que es lo que se pretende "que suceda con las 32 que circulan internamente por la Ciudad". "Las 103 líneas restantes, que son interjurisdiccionales, siguen siendo subsidiadas por el Tesoro Nacional", indicó el secretario.



Fuentes oficiales precisaron que lo que el Estado nacional destina para el subsidio del pasaje en las 32 líneas exclusivas es de aproximadamente $ 13.000 millones que, en caso de acordarse el traspaso, se sumarían al Fondo Compensador con el que se asiste al autotransporte de pasajeros del resto del país.



"La diferencia en costos, de lo que se paga en CABA, con relación al interior, es muy grande. Son $ 18 acá, mientras en Corrientes se pagan $ 60; ni hablar en Bahía Blanca que se paga $ 70 y así. Y lo que nos pidió el ministro Alexis Guerrera, es que debemos recuperar la equidad federal. Federalismo es equidad y hoy esa equidad no existe", remarcó Giuliano.

Por último destacó que "en 2019 CABA financiaba el 81% de su transporte, en 2021 financió el 44%", y señaló que lo que se pretende "solamente es que se cumpla con la ley 26.740 de 2012, donde se establecía la competencia de CABA sobre su transporte".En ese sentido, precisó que