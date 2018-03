El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que "ya llevamos siete trimestres consecutivos de crecimiento, liderado por la inversión que el año pasado creció 11%", y aseguró que en 2018 "el aumento será mayor".



"Ya llevamos siete trimestres consecutivos de crecimiento liderado por la inversión que el año pasado creció 11% anual y este año logrará crecer más rápido", afirmó Dujovne al exponer en la Cumbre Argentina 2018, organizada en Buenos Aires por el semanario británico The Economist.



El ministro aseguró que "el futuro que nos espera es muy promisorio", y subrayó que el Gobierno "está construyendo un esquema para que la inversión aumente".



"El año pasado tuvimos una Inversión Extranjera Directa (IED) equivalente a 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), mucho más elevada que en 2016", puntualizó el titular de Hacienda, quien destacó que "el proceso ya comenzó: la lógica para hacer negocios en la Argentina tendrá un cambio muy importante".



Remarcó que "hoy se proyecta un país con crecimiento estable por muchos años", y puntualizó que "Argentina va en camino a ser un país con una estructura impositiva similar a sus pares".

Dujovne afirmó que "está todo dado para que Argentina sea un destino para la inversión y los que vengan primero se llevarán un premio mayor".



"Hemos iniciado un proceso de consolidación económica en el cual hoy ya se ven los resultados", remarcó el ministro, al disertar en la Cumbre Argentina 2018 llevada a cabo en el hotel porteño Alvear Icon, bajo el lema "¿Hemos cambiado?".



Sostuvo que "para alcanzar el objetivo de bajar la pobreza, es crucial reconstruir la inversión en la Argentina", y remarcó que "para eso es preciso un programa integral que ponga al país en el camino de construcción de un país mejor".



En ese sentido, Dujovne señaló que el Gobierno necesita del respaldo de los inversores que le prestan dinero para financiar el elevado rojo fiscal y de los ciudadanos, que cada dos años van a las urnas a votar.



"Necesitamos la paciencia de dos actores fundamentales: de quienes nos prestan, que deben confiar en nosotros, y de la sociedad en su conjunto que está afrontando la actualización de las tarifas de los servicios públicos de las que antes pagaba sólo el 8%", sostuvo. Y agregó: "La magia no existe y la idea de que los servicios públicos eran gratis era una mentira".



No estuvo solo



En el mismo escenario, la economista jefa del Banco Mundial, Emily Sinnot, sostuvo que "la Argentina es una de las economías más cerradas del mundo y no tiene un mercado interno muy importante". Sin embargo, afirmó que "hay una oportunidad para que las empresas nacionales se vinculen a los mercados mundiales".



Sinnot subrayó que "para aprovechar al máximo la apertura de la economía es fundamental profundizar la competencia", y considero que en esto "Argentina tiene un desafío enorme".



La economista puntualizó que "lo cerrado de la economía no encaja con los recursos agrícolas y humanos que Argentina tiene". A su criterio, "la estabilización y la apertura económica deben ser graduales", porque indicó que "es muy difícil tomar todas la políticas en simultáneo".



Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, remarcó que en los últimos dos años "se produjo una expansión del crédito que se tradujo en un aumento de préstamos hipotecarios pero también de financiamiento a empresas y a familias".



Al respecto, precisó que "los sectores de la construcción y de producción automotriz lideran este financiamiento".



Curutchet sostuvo que "al ritmo que crece la intermediación, los bancos duplicarán su tamaño en cuatro o cinco años, y eso significa más gente bancarizada e incluída".



"Para aumentar la inclusión financiera, el Gobierno está desarrollando políticas públicas en ese sentido", indicó el funcionario, quien también destacó que "el banco tiene la empresa de microcréditos más grande del país, con 35.000 clientes activos".



Subrayó en ese sentido que "son personas que creían que los bancos no eran para ellas, y ahora están siendo incluidas", y concluyó que "la política económica de país ya está rindiendo sus frutos".