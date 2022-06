El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, participó este sábado 4 de junio del primer Encuentro de Mujeres Radicales de Chubut, que se realizó en la localidad de Trelew.

Durante el encuentro Morales expresó: "Ni una menos es una causa que abrazamos como fuerza política y que abraza la sociedad argentina, e implica esta iucha cultural por terminar con la violencia de género".

"Nuestro partido ha sido y sigue siendo un puntal de.las luchas por los derechos, desde Alem, Yrigoyen, y es también u. partido moderno con capacidad de afrontar la luchas actuales, como la de terminar con la violencia de género, dónde esté gobierno nacional también tiene un gran déficit. Son expertos en el relato pero de los más ineficiente de la historia a la hora de gestionar en todo, y en esta lucha también".

Y agregó: "Como senador me ha tocado participar cuando instituímos el tipo delictivo del femicidio para terminar con la invisibilización de este problema y generamos un nuevo paradigma".

"Luego como gobernador de Jujuy cree la Secretaria de paridad de género, y hoy tenemos Consejo provincial de la mujer. tenemos 19 centros de atención integral para problemas de violencia de género, somos la primera provincia qu. creó juzgados de violencia de género. hemos creado fiscalías especializadas, hemos creado refugios, hemos capacitado a la policía generando un gran cambio cultural allí, y en toda la institucionalidad del Estado", sumó.

También añadió: "Esta lucha también nos reafirma que necesitamos un estado presente, para aquellos que quieren un estado mínimo, está es una de las políticas que sin duda requiere un estado fuerte, un estado articulador con las organizaciones de la sociedad civil, para dar la lucha concreta contra la violencia de género".

En tanto, expresó: "La UCR cree en tanto estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. No creemos en el estado sobredimensionado del populismo, pero tampoco en el mínimo del neoliberalismo. Este debate debemos dar en el marco de JxC".

A su vez, señaló: Nosotros no nos vamos a tentar por esas voces de derecha antidemocráticas que nos quieren hacer saltar al vacío. Necesitamos estar codo a codo como fuerza política, la sociedad nos está mirando, y tenemos una enorme responsabilidad en la construcción del futuro de la Argentina. Queremos una relación de respeto y simétrica en JxC, no somos furgón de cola de nadie. Eso no es algo que nos deben dar, eso es algo que tiene que ver con cómo nosotros nos paramos dentro de la coalición, desde nuestros principios históricos, que están más vigentes que nunca y hablan de que somos una gran fuerza política".