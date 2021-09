La nueva variante del coronavirus MU preocupa en todo el mundo por su rápida propagación y generó alerta por su posible resistencia a las vacunas contra el Covid, por lo que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la calificó como una cepa "preocupante".

En torno al tema, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró este jueves que las vacunas contra el coronavirus "aparentemente también funcionarían" para la variante Mu, identificada por primera vez en enero en Colombia, aunque advirtió que el análisis de esta nueva cepa está en etapa preliminar en el mundo.

"Está en análisis su impacto y su capacidad de producir contagios masivamente, van pocos días desde que se aisló, hay que verlo todavía, estamos observando", resaltó el funcionario, en diálogo con Radio Continental.

En ese sentido, Kreplak enfatizó que si bien los estudios son preliminares y que "todavía no se puede determinar cuál es su impacto" ya que "falta un tiempo más de cocimiento".

"Se ha visto que existen algunas complicaciones pero todavía estamos observándolo", sostuvo el ministro de Salud provincial, quien remarcó que se trata de "un virus que muta mucho".

Al respecto, Kreplak aseguró que mientras mucha población no esté vacunada "aumenta mucho el riesgo de más mutaciones", pero insistió en que "aparentemente, como todo lo que viene sucediendo hasta ahora, las vacunas funcionarían, pero son observaciones totalmente preliminares".

Por otro lado, el ministro destacó la baja de casos de Covid-19 en las últimas 3 semanas en la Argentina y resaltó que esa situación favoreció el regreso total a la presencialidad en las escuelas.

"La sensación que tenemos todos respecto a la pandemia es que ya pasó lo peor porque las vacunas están funcionando muy bien, hemos aprendido mucho a como llevar las medidas de cuidado, y da la sensación de que lo que viene por delante aparentemente para nuestro país y en el mundo, pareciera que lo peor ya pasó", remarcó.

Sobre el regreso más temprano a la presencialidad en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, consideró que la medida tuvo incidencia en el aumento de casos.

"El Consejo Federal Educativo propuso una cosa y solo la Ciudad decidió algo distinto, pero no son decisiones que no tienen consecuencia; tienen consecuencias que las paga la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires y el resto porque siempre hay un intercambio; no es que no hubo complicaciones, hubo complicaciones, son concretas y objetivas, no es materia de opinión mía", señaló Kreplak.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar terceras dosis, explicó que el mundo científico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantean que no hay información científica sólida sobre el tema.

Sin embargo, puntualizó que "hay una información particular, que en la provincia de Buenos Aires la empezamos a investigar, que dice que puede servir en grupos poblacionales que tienen la capacidad inmune disminuida".