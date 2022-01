Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, reclamó dejar de contar los casos diarios positivos de Covid-19 y al mismo tiempo exigió que se realicen estrategias más eficientes en la detección de los enfermos graves de coronavirus para que puedan ser atendidos en los centros de salud con los mejores tratamientos disponibles.

“No falta mucho para que empiecen a descender los casos, pero no me resulta lo más importante”, aseguró Kreplak en Radio 10. Y al ser consultado sobre el aumento de las infecciones detectadas en las primeras semanas del año, agregó: “En este contexto, deja de tener tanta importancia tener el diagnóstico de cada uno de los casos. Lo importante es encontrar los casos graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia”.

El funcionario, quien indicó que en la Provincia existe un protocolo para que las personas contagiadas que cuentan con factores de riesgo puedan ser tratadas con el suero de plasma convaleciente, manifestó: “El eje principal es poder encontrar los casos graves para que pueden evolucionar a tiempo y no tanto contar los casos día a día como pasaba antes cuando había una correlación directa entre los infectados y los internados”.

.

Además, Kreplak reveló que para los internados que presentan cuadros de gravedad existen diversas medicaciones antivirales que pueden resultar efectivas si son utilizadas en los primeros días del contagio.

En cuanto a los avances de la campaña de inoculación, el ministro sentenció: “Los vacunados tienen seis veces menos probabilidades de tener una enfermedad fatal y empieza a perder sentido contar los casos diarios”.

Según las cifras informadas por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, se registraron 7.318.305 contagios y 118.420 muertes.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social indicó esta mañana en qué momento pueden volver a trabajar de forma presencial aquellas personas que fueron contagiadas de Covid-19 o que mantuvieron contacto estrecho con un infectado.