El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo hoy que "es momento de la empatía y ponerse en el lugar del otro" y pidió dejar de lado las diferencias y "acompañar las decisiones del Presidente".



En diálogo con Radio10, Trotta explicó el Gobierno está "mirando al mundo para ver cuál es la mejor respuesta en este momento difícil" y remarcó que "la Ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción que menos vacunó a los docentes".



"Cuando el Presidente (Alberto Fernández) suspendió las clases presenciales mis hijos también estaban tristes", dijo Trotta, pero pidió ver más allá de eso.

Para el funcionario nacional, el Jefe de Gobierno porteño,, "por presiones o equivocación no asume la decisión de abordar la problemática del área metropolitana". Pero aclaró: "Larreta es la continuidad de Macri en la Ciudad".El titular de la cartera educativa agregó que "es momento de la empatía y ponerse en el lugar del otro", pero consideró que en cambio el expresidente Mauricio Macri o la jefa del PRO,"presionaron al Jefe de Gobierno" que "no tuvo el coraje de explicar por qué no respetó el fallo" que ordenaba suspender las clases presenciales.Trotta también recordó que la presencialidad no la define su cartera, sino "el área epidemiológica" y realizó un llamado a todo el arco político: