Este domingo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, habló con Crónica HD luego de encabezar una reunión con sus pares provinciales para analizar la continuidad pedagógica en las zonas donde se suspendió la presencialidad por riesgo epidemiológico debido a la pandemia del coronavirus. Ciudad y Mendoza ya se habían anticipado asegurando que continuarían con la presencialidad.

"En gran parte del territorio de nuestras provincias tenemos clases presenciales. Hay en algunas jurisdicciones, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que se ha establecido una categoría de alarma epidemiológica que implica mayores restricciones por una situación de enorme cantidad de contagios y sistemas sanitarios al borde de la saturación", explicó Trotta a Crónica HD.

"Como ocurre en el Gran Buenos Aires, en el Área Metropolitana o en la ciudad de Rosario. Son medidas restrictivas que incluyen la suspensión de la presencialidad, pero en gran parte del país vamos a tener clases presenciales con ayuda de la comunidad educativa", dijo.

Tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza ya habían anticipado que mantendrían las clases presenciales. "Nosotros le pedimos al jefe de gobierno de la Ciudad y al gobernador de Mendoza que tomen consciencia de la situación que estamos atravesando. Todos queremos presencialidad en las aulas. El presidente impulsa una decisión para cuidarnos", explicó el ministro.

"Todos queremos presencialidad en las aulas", expresó Trotta y explicó detalles sobre la reunión que mantuvo este lunes con los distintos ministros de la cartera educativa correspondientes a cada provincia.

"A los ministros y ministras les planteamos distintas acciones para fortalecer el proceso educativo en el marco de la suspensión de la presencialidad. Primero, la educación especial en los lugares de alarma epidemiológica sigue con presencialidad, con acuerdos de la familia. Vamos a fortalecer en términos de distribución de dinero a las escuelas para poder acompañar el proceso de educación a distancia. Y vamos a sostener encuentros individuales en las escuelas de los estudiantes que están sufriendo mayor impacto en su trayectoria educativa", aseguró Trotta.

Según el ministro, estas medidas serán aplicadas en el marco de disminuir la circulación con el objetivo de bajar la curva de contagios y de liberar la tensión que tiene sistema sanitario en cada uno de esos territorios.

Para Trotta, tanto Argentina como el resto del mundo, está "lejos de superar" la pandemia.

"La pandemia ha iluminado la profunda desigualdad que hay en la Argentina. Hoy más que nunca observamos la enorme equivocación del gobierno de Mauricio Macri de tomar la decisión de descontinuar Conectar Igualdad, que son herramientas fundamentales", dijo el ministro.

Sobre la judicialización de la presencialidad o no en las aulas en medio del aumento de contagios, el ministro expresó: "A diferencia del Gobierno de la Ciudad y de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una posición de interpretación o de cumplimiento sólo de los fallos que le conviene, no sólo impulsa si no aplica el fallo de la justicia local y mantiene la presencialidad en las aulas, en una situación de enorme riesgo y de enorme complejidad, pero no cumple un fallo de la justicia Federal".

"Esperamos que en ese sentido resuelva y se exprese la Corte Suprema acorde a lo que consideramos que debe ser la plena vigencia de este DNU, que tan solo cumple un objetivo: cuidar la salud de los argentinos en el marco de la excepcionalidad", amplió.

"Aquí lo que está en debate es el cuidado de la salud. Hay países que están transitando medidas mucho más restrictivas de las que está transitando la Argentina. Cada país enfrenta la situación con las herramientas posibles", agregó Trotta.

"Las decisiones de Larreta no sé si las asume Larreta o si es la presión de Mauricio Macri", expresó el ministro.

"Le pedimos responsabilidad a Larreta, no es momento de dudar. No es momento de especular. Es momento de asumir la responsabilidad para que juntos, como lo hicimos en el 2020, lo hagamos en este 2021. Y así podamos superar de la mejor manera el impacto de esta pandemia que es tan compleja para toda la humanidad", concluyó Trotta en diálogo con Crónica HD.

