El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que el Gobierno pretende iniciar la semana próxima la vacunación de los docentes contra el coronavirus, de manera escalonada, y afrontar el "desafío de la logística" que propone un operativo de esa envergadura.



En una conferencia de prensa que brindó esta noche en la residencia de Olivos, luego del acuerdo paritario logrado con los gremios docentes nacionales, Trotta reclamó a las provincias la "supervisión constante de los protocolos" y que todos los distritos "asuman el desafío de cuidar la salud de los docentes", en el regreso a la presencialidad.



El titular de la cartera de Educación aseguró que el Gobierno nacional pretende iniciar el proceso de vacunación a todo el personal docente y no docente la "semana próxima de manera escalonada" a partir de observar cómo "responde la logística" para ese fin en las 24 jurisdicciones del país.

.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que el Gobierno pretende iniciar la semana próxima la vacunación de los docentes contra el coronavirus, de manera escalonada, y afrontar el "desafío de la logística" que propone un operativo de esa envergadura.



En una conferencia de prensa que brindó esta noche en la residencia de Olivos, luego del acuerdo paritario logrado con los gremios docentes nacionales, Trotta reclamó a las provincias la "supervisión constante de los protocolos" y que todos los distritos "asuman el desafío de cuidar la salud de los docentes", en el regreso a la presencialidad.



El titular de la cartera de Educación aseguró que el Gobierno nacional pretende iniciar el proceso de vacunación a todo el personal docente y no docente la "semana próxima de manera escalonada" a partir de observar cómo "responde la logística" para ese fin en las 24 jurisdicciones del país.



"Queremos dejar en claro el mayor compromiso del Estado nacional en poder desplegar la vacuna, iniciándose por los maestros de la educación inicial, de la educación especial, el primer ciclo de la escuela primaria: primero, segundo y tercer grado, y los directivos de las escuelas", afirmó.

.

En ese sentido, detalló que "eso implica algo más de 450 mil personas en todo el territorio argentino" y un universo de "1.450.000 docentes auxiliares y no docentes desde la educación inicial hasta la educación superior".Por otra parte, Trotta enfatizó que el plan de vacunación para los docentes no debe alterar el cuidado de los protocolos en las instituciones educativas del país, en el marco de la vuelta a la presencialidad.En ese sentido, remarcó que desde la Nación se "trabajará codo a codo" con las 24 jurisdicciones del país para que "todos asuman el desafío de cuidar la presencialidad y cuidar a nuestros docentes" en cada establecimiento educativo y agregó: "por eso la decisión del presidente Alberto Fernández de priorizar la vacunación de nuestros maestros y maestras".La partida de 904 mil vacunas Sinopharm producidas en China que llegó anoche al país, comenzó a ser distribuida hoy en todo el territorio nacional, mientras que el domingo arribarán otras 96 mil dosis para completar el millón acordado.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó hoy que "la llegada de las 904 mil dosis de Sinopharm permitirá empezar a inmunizar al personal docente".El funcionario explicó a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno busca "garantizar el mayor grado de presencialidad posible (en las escuelas), de forma segura y cuidada, y para lograrlo la vacunación es un paso muy importante".Esta semana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había anunciado que con las dosis que llegaron ayer se iniciaría la vacunación para los docentes, dividido en cinco grupos prioritarios.La decisión se adoptó luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendara el uso de esta vacuna, fabricada en China, para personas de hasta 60 años.En tanto, el Gobierno nacional abrió en las últimas horas un registro de inscripción para personal de establecimientos educativos tanto docente como no docente, personal directivo o de apoyo de instituciones educativas oficiales de cualquier nivel, desde inicial hasta superior.