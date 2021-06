El ministro de Educación, Nicolás Trotta, celebró que, debido al "cambio de la tendencia epidemiológica" este miércoles regresa la presencialidad "en la mitad del territorio bonaerense", e insistió en que la ciudad de Buenos Aires "sigue teniendo una tasa de incidencia alta" de casos de coronavirus y manteniendo las clases presenciales "no cumple" con el DNU del Poder Ejecutivo.



"Hoy tenemos presencialidad en la mitad del territorio bonaerense. No hay retornos en todo el territorio sino en aquellos lugares en donde la realidad lo permite", sostuvo el ministro esta mañana en declaraciones emitidas a Radio Continental.

"Hay un cambio de la tendencia epidemiológica de manera diferente en los distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires", dijo Trotta, y agregó que "el Gran Buenos Aires hoy está debajo de 500 casos de tasa de incidencia".Un total devolverán desde este miércoles a las(AMBA) y de otros distritos del interior provincial.

Trotta, sobre la situación en Capital Federal

La medida fue anunciada el viernes pasado por el gobernador Axel Kicillof y se debe a que el AMBA dejó de ser zona de "alarma epidemiológica" por el descenso de casos de coronavirus.En sus declaraciones , Trotta explicó que "la escuela necesita dos factores para tener un regreso seguro en el marco de la pandemia", que comprenden "protocolos estrictos" y "una realidad epidemiológica de base que lo haga posible".

No obstante, Trotta manifestó que "la Ciudad de Buenos Aires hoy sigue teniendo una tasa de incidencia por arriba de 700 casos" y lo comparó con Alemania, donde "con 330 de tasa de incidencia cada 100 mil habitantes suspenden la presencialidad".



En ese sentido, volvió a cuestionar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, por "no cumplir" con el DNU del Gobierno nacional. El funcionario resaltó que recuperar la presencialidad debe ser un "desafío que nos debe hermanar a todos" y que hay que "unificar la mirada" ya que "lo que ocurre en un distrito, termina afectando a otro".

"Las malas decisiones en el AMBA implicaron un proceso acelerado de irradiación del Covid-19 en el resto del país. Por eso, el Presidente toma la decisión de adoptar medidas restrictivas, por la apatía de Rodríguez Larreta", dijo Trotta."Cuando se dice presencialidad si, presencialidad no, no es una cuestión de deseo", indicó el ministro, y agregó que "es una cuestión de poder desplegar cada una de las decisiones con factores objetivos".Finalmente llamó a "cada intendente" a "analizar las variables epistemológicas de su distrito" y a "ejercer" el "poder de fiscalización para que se cumplan las medidas". En materia educativa destacó la importancia de "fortalecer la revinculación educativa" en el marco de la presencialidad pero también "garantizar el derecho a la educación en el marco de la no presencialidad".