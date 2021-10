El dólar blue arrancó esta jornada cotizando $ 0,51 más que ayer. Habrá que ver cómo cierra el día, pero lo cierto es que en los últimos 5, acumuló una suba superior a los $3.

La divisa estadounidense cotiza $ 193.00 para la compra y $ 197.00 para la venta. Eso implica una brecha del 87% respecto del valor del dólar oficial qu ronda los $98,72 y $105,07.

.

El miércoles, el dólar blue cerró a $192 para la compra y $196 para la venta, pero durante la jornad se acercó a los $200. Esta fue, sin dudas, una de las semanas más álgidas para su cotización que volvió a tocar un pico histórico.

El dólar blue mueve un mercado de negocios pequeño pero, en la práctica, es el termómetro que se utiliza para fijar los precios en las góndolas. Por eso, preocupan sus movimientos por el impacto que pudiera tener en la inflación.

.

En este contexto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, enfatizó que con el congelamiento de precios de una canasta de cerca de 1.500 productos hasta el 7 de enero 2022 "vamos a controlar la inflación".

"No agiten fantasmas"

"No agiten el fantasma de la devaluación", disparó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa cuando le preguntó su opinión respecto del la suba del dólar.

" El mercado del dólar azul es muy chico y se mueve por expectativas y rumores. No creemos que la suba tenga que ver con ninguna visión real de lo que pasa en la economía. No agiten el fantasma de la devaluación, no va a suceder", remarcó la vocera presidencial.

En la misma rueda de prensa, Cerruti, consideró que la economía ya muestra señales de recuperación y que eso traerá tranquilidad en los mercados, que por estos días están tan alterados como el clima.

"La economía está creciendo, se está expandiendo, está avanzando. Salimos del momento de la pandemia y estamos en números similares prepandemia y recuperando números previos a la crisis que dejó el macrismo", consideró la funcionaria.

Por A.G.