Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, se quejó por la ausencia de Mauricio Macri en el acto por el Día de la Bandera, que se realiza cada 20 de junio en el Monumento a la Bandera emplazado en la ciudad de Rosario.

“No comparto que no venga. No había ningún peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso por las fuerzas federales que habitualmente se encargan de la custodia presidencial”, protestó el mandatario santafesino.

El gobernador, además, explicó que la Multisectorial contra el Tarifazo que iba a movilizar al acto está integrado por apenas medio centenar de manifestantes, por lo que negó que existiera la posibilidad de disturbios como había planteado Presidencia de la Nación cuando hizo público el "faltazo" del presidente.

“Les manifesté lo que era tener una ciudad vallada. Compartimos la idea de no alterar un acto cívico porque nosotros consideramos que hay que priorizarlo. Ojalá que de aquí en adelante no haya más actos políticos sino institucionales. Quizá lleve un tiempo para que vuelva a ser una fiesta de la gente. No había ningún peligro”, insistió.