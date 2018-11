Por Gabriel Calisto

"Somos un gobierno de minorías, con cinco gobernadores sobre 24. Y la gobernabilidad nos la tiene que dar la parte de la oposición que quiere que al país le vaya bien. Está claro quiénes queremos que a la Argentina le vaya bien, y quiénes creen que si le va mal al país les puede ir mejor a ellos". El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, repasó el escenario político tras la sanción del Presupuesto -en la madrugada del jueves- y disparó contra el kirchnerismo, al que no nombró directamente.



Fue una forma de devolver gentilezas hacia Miguel Pichetto, el jefe del bloque peronista que negoció durante meses junto a gobernadores y diputados para llegar a un consenso y votar un proyecto que no les gustaba, pero consideraban necesario.



En una charla que tuvo con Crónica, en el despacho de Emilio Monzó, en la Cámara de Diputados, el ministro que negocia a diario con gobernadores y legisladores de la oposición destacó que algunos lo hayan acompañado, aún a pesar de las durísimas críticas vertidas por parte de los legisladores de todos los espacios políticos. "La gobernabilidad no pasa por estar de acuerdo en todas las políticas, sino por entender que hay que darle al Ejecutivo ciertas herramientas mínimas para llevar adelante la administración, y además colaborar para que el proyecto sea mejor. Creo que el proyecto se benefició de la mirada de quienes no forman parte de nuestro espacio político. Eso marcó los tres años de gestión", saca pecho.



Durante el diálogo con este medio, Frigerio repasa la preocupación por la continuidad de la obra pública, la crisis económica y hasta el Boca- River que se disputará el próximo sábado 24, que lo tiene enfrentado con el presidente Mauricio Macri. Pero también responde sobre la interna de Cambiemos, que sumó un nuevo capítulo de tensión esta semana, cuando el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó anunció que no seguiría dentro del gobierno tras las próximas elecciones.



"Emilio no quería seguir en este rol cuatro años más. Y va a estar siempre del lado del Presidente. Hoy ninguno de los que tenemos responsabilidades tenemos que pensar en un cargo para el futuro, la gente no la está pasando bien y necesita que demos respuestas". Monzó dijo que no se sentía valorado. Mismas declaraciones han hecho en su momento los radicales, y también Elisa Carrió. ¿Hay destrato del Ejecutivo hacia algunos aliados?, preguntó este medio: " Cambiemos se ha ido fortaleciendo en estos años. Pocos apostaban que nos presentábamos en 2015, después ganar y mucho menos mantenernos juntos. Hay muchas discusiones internas, y está bien que así sea. Eso nos enriquece, tener matices. He planteado desde siempre que tenemos que tratar de ampliar nuestra base de sustentación, y cada vez ser más los que apoyamos este rumbo", sostuvo.



Además, el ministro se refirió a la salida del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, y no descartó nuevos cambios de ministros: "Los gabinetes son dinámicos, y son decisiones que toma el Presidente. En principio no, pero siempre puede haber algún que otro cambio. Los ministros son fusibles del Presidente, que pueden cambiar sin alterar el rumbo del gobierno".

La economía



La inflación es del 39,5% en lo que va del año. Pero también hay que decir que el oficialismo fue cambiando las metas. En 2016 era combatir a la inflación, el año siguiente fue retomar el crecimiento; éste se buscó recuperar la estabilidad perdida y claramente para el año próximo es la baja del déficit.



¿Cómo se explica esto sin haber solucionado los otros temas?, preguntó Crónica. "Las metas son las mismas: crecer, bajar la inflación, y generar empleo. Las condiciones cambian. Ahora enfrentamos la crisis financiera y cambiara tras el shock que recibió el país, y tuvimos que dedicarnos a ordenar y salir de ese escenario, relegando otras cuestiones importantes como el crecimiento".



-¿Y no perdieron credibilidad con tantos cambios? "De alguna manera pusimos la vara demasiado alta al principio. Se pensó que íbamos a poder resolver problemas que fueron más difíciles. No debemos volver a poner la vara tan alta y cometer el mismo error. No haber alcanzado esas metas generaron frustración y pérdida de confianza, que tenemos que recuperar. Y lo haremos siendo humildes y prudentes, pero sin perder la convicción en el camino y los objetivos, que siguen siendo los mismos. Si en los próximos meses la inflación baja, y retomamos el crecimiento recuperaremos esa confianza. Y también manteniendo nuestros valores de la institucionalidad y el respeto a la democracia con la misma convicción que tenemos desde el primer día".

¿Consenso por la ley de alquileres?



El ministro Rogelio Frigerio también se refirió en la entrevista al proyecto de ley de alquileres, que podría votarse en la próxima sesión del miércoles 21. Según el titular de Interior, "con el tema de los alquileres trabajamos tanto con quienes alquilan como con los que están obligados a tener que alquilar. Entiendo que consensuamos una buena ley, que toma en cuenta las miradas y las necesidades de todos los actores. Con este proyecto, ampliamos las garantías, ordenamos los mecanismos de ajustes de los precios de alquiler, un tema que, sin duda, en un contexto inflacionario es un problema. En el proyecto en discusión determinamos también un cierto tope al cobro de las comisiones por parte de las inmobiliarias.Creo que todo eso va a redundar en un beneficio para todo el sector", señaló Frigerio.