Federico Pinedo, reiteró su postura en contra de la despenalización del aborto y estimó que, de ser aprobada una ley en ese sentido en la Cámara de Diputados, cuando llegue a la cámara alta "la mayoría de los senadores votarían en contra, inclusive Cristina Fernández de Kirchner".



"No encuentro diferencia entre eliminar la vida de un chico por nacer y uno que nació", afirmó el senador de Cambiemos en declaraciones a radio Mitre, en las que reiteró su postura contraria a una despenalización de la interrupción del embarazo.



Para Pinedo "lo más probable es que se trate en el Congreso" la despenalización del aborto, luego de que durante varios años fracasaran los intentos para llevar la cuestión al recinto parlamentario.



El debate por el aborto desembarcó con fuerza esta semana en el Parlamento, después de muchos años de resistencia, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les indicara a los jefes parlamentarios de Cambiemos que el Gobierno "no va a obstaculizar" la discusión del tema.



En ese marco, Pinedo reiteró su posición en cuanto a que "no hay que despenalizar" y estimó que "puede haber circunstancias atenuantes, disminuciones de penas en caso de violación o de emoción violenta sufrida por la mujer".



"Es demasiado violento sostener que se puedan eliminar vidas humanas porque algunos quieran", sostuvo y agregó que "la violación de los valores principales para vivir en paz reside en el Código Penal y decir que eliminar una vida no tiene que estar penalizado es decir que el valor vida humana no es el valor principal de la convivencia".



Sobre una intervención del Poder Ejecutivo en favor de una postura, Pinedo aseguró que el gobierno "no va a decir qué tienen que hacer los senadores" porque es "un tema de moral y ética y tiene que haber libertad de conciencia".



Ante una hipotética votación en el Senado, el legislador dijo que si bien no tiene un "poroteo" de los votos, su "sensación" es que la mayoría de los senadores votarían "en contra" de una ley que impulse la despenalización.



"Se me ocurre que somos mayoría. Es un juego complejo porque si Diputados lo aprueba hay que ver si el Senado lo rechaza o modifica y debe en ese caso, volver a Diputados", indicó.



En ese marco, Pinedo consideró que -si bien Cambiemos no tiene mayoría en las Cámaras- "hay bastante más gente de Cambiemos en contra y seguramente habrá aliados como Cristina Fernández de Kirchner", de quien es conocida públicamente su postura antiabortista.