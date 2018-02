El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que "no hay argumentos que puedan sostener" la movilización convocada para este miércoles por el gremio de camioneros, y sostuvo que "el gobierno tiene voluntad de diálogo".



En declaraciones a radio Mitre, el funcionario nacional consideró que "no hay argumentos que puedan sostener la movilización", al señalar que "el empleo creció sostenidamente y el salario ha estado por encima de la inflación de 2017".



Para Triaca, la protesta "tiene una intencionalidad política más que la defensa de los derechos de los trabajadores".



De esta manera, el titular de la cartera de Trabajo se refirió a la movilización convocada para las 15 en avenida Belgrano y 9 de Julio, y que tiene como ejes principales el rechazo a la reforma previsional y a los despidos.



Además, Triaca advirtió que "no hay ningún dirigente que tenga coronita", al aludir a las denuncias judiciales que pesan sobre el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, y rechazó el hecho de que haya "dirigentes que quieren sostenerse en beneficio de intereses personales".



Sobre la participación de partidos políticos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos en la protesta, Triaca manifestó que "se juntan en contra del gobierno y no está clara la consigna" y remarcó que "algunos manifestaron que el gobierno se termine antes de tiempo".



Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia durante la manifestación, Triaca expresó: "Bregamos por que eso no pase y esperamos que (la protesta) sea madura, en paz y que hayamos aprendido de lo que pasó en diciembre", al referirse a los incidentes ocurridos frente al Congreso cuando se debatía la reforma previsional.



"Queremos dejar atrás esa Argentina violenta, en la que imponga condiciones un grupo minoritario al resto", concluyó.