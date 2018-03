El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, remarcó este martes que “no hay dinero para hacer una oferta superior” a los docentes bonaerenses en el marco de la negociación paritaria.



"Nosotros ofrecimos más del 15 por ciento; la primera propuesta fue del 15 por ciento cuando nos reunimos en febrero y los gremios la consideraron insuficiente, luego tuvimos otras tres reuniones más, y ofrecimos y pagamos por presentismo”, destacó el funcionario en declaraciones a radio La Red.



Además, recordó que para “no perder frente a la inflación” las autoridades ofrecieron, en una tercera instancia, “un adelanto del 5 por ciento para enero y febrero”.



"Pero tampoco accedieron a esta propuesta de seguir conversando con lo que se han puesto un poco intransigentes”, interpretó Lacunza.



El ministro remarcó que los números de la provincia están publicados tanto en lo vinculado al presupuesto como a su “ejecución y el déficit”, y consideró que la información confirma que “no hay dinero para hacer una oferta superior”.



"Para poder aumentar cualquier gasto o cualquier inversión, o hay que aumentar los impuestos o la deuda; y nosotros queremos llegar a un acuerdo que podamos pagar", apuntó.



El ministro de Economía bonaerense añadió que “en esta discusión paritaria el gobierno no especula” y lamentó que exista un “abuso de licencias” en el área.



Por otra parte, consultado sobre el acatamiento al paro -que comenzó el pasado lunes y continúa este martes en 17 provincias- afirmó que en la primera jornada “en el turno mañana fue del 43 por ciento, y por la tarde, del 48 y medio por ciento, en el sector público”.



En tanto, en el sector privado existió “un 3 por ciento de acatamiento”, lo que “quiere decir que entre el sector privado y público un 70 por ciento tuvieron clases”, declaró.



"Mañana no hay medida de fuerza prevista, el canal de diálogo está abierto permanentemente", finalizó el funcionario.



Por su parte, los docentes bonaerenses dicen que la gobernadora María Eugenia Vidal “tiene el dinero” para mejorar la oferta salarial por encima del 15%.

María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba, aseguró este marte que Vidal tiene en sus manos la resolución del conflicto docente porque posee la plata para pagar un aumento salarial con cláusula gatillo.



“No queremos que pase lo mismo que el año pasado cuando la paritaria duró seis meses, hasta que logramos demostrar que la provincia tenía dinero justo antes del inicio de la campaña para las elecciones legislativas”, dijo Torre en declaraciones al canal A24.



En tanto, la secretaria adjunta de Suteba ratificó el reclamo de SUTEBA por un incremento salarial del 20 por ciento más cláusula gatillo ante la desconfianza con la meta de inflación del 15 por ciento impuesta por el Gobierno nacional para el 2018.



“Si el gobierno provincial está tan confiado que la inflación no va a superar el 15 por ciento lo primero que debería acordar es la clausula gatillo. Y no hay un por qué claro en la respuesta que nos dan”.



Recordó la gremialista docente que la gobernadora bonaerense dijo que los docentes no debían perder poder adquisitivo, por lo que el FUD irá a la próxima reunión con un pedido de “un aumento que tenga que ver con la realidad”. “La provincia tiene dinero. La Nación le giró 40.000 millones de pesos extra”, sintetizó Torre.