Las expectativas no se comparan con Brasil vs Venezuela, ni qué hablar con el partido Argentina vs Chile en el inicio de la Copa América, pero entre los comerciantes hay sed de revancha con los regalos para el Día del Padre 2021. Esperan repuntar las ventas que vienen por el piso desde antes del Covid-19.

Incluso, con la ayuda de muchos bancos que lanzaron promociones especiales con descuentos y pagos en cuotas para hagazajar a los papás en el que será el segundo festej. en plenas restricciones impuestas por el coronavirus y la panademia; los comercios y shoppings le prenden una vela a la generosidad de los hijos.

Tarjetas día del padre

En los bancos ya lanzaron varios descuentos para este 20 de junio y cuotas sin interés en acuerdos con locales adherids de todo tipo de rubros para ayudar a apuntalar las ventas y aliviar los bolsillos de los clientes, agitados de convivir con la inflación.

Estas ayudas, apuestan en el sector, se convertirán en las verdaderas tarjetas día del padre, este año, en lugar de las tradicionales que solían regalarse dentro un sobre de papel.

Entre muchos otras entidades bancarias, el Banco Provincia tendr. un 30% de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en empresas seleccionadas de electro, computación, fitness y cuidado personal en las compras que se hagan de manera virtual o telefónica.

Regalos para el día del padre

Para los comercios y los shoppings los festejos del día del padre y/o de la madre son íconos que esperan atentos para incrementar sus ventas. Sin embargo, los últimos años, esas compras se desplomaron primero por la recesión, luego por el impacto del Covid-19 y las restricciones.

La Cámara Argentina de Shopping Centers se manifestó satisfecha por la posibilidad de vender no únicamente de manera on line este año, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando la fase sanitaria impuso cierres.

De acuerdo con el INDEC, recién en marzo pasado estos centros de ventas tuvieron subas del 59,7% en sus ventas y fue la primera variación positiva que registraron. A los locales minoristas también les pulverizó el negocio el Covid-19.

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por ejemplo, los locales de venta al público bajaron 44,2% en todo el país el año pasdo; sin embargo, las ventas on line lograron mantener a flote a los sobrevientes proque crecieron un 5,8% durante la pandemia.

Por AG.