El reelecto gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti, sostuvo este martes que no es "el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal", y aclaró que su espacio decidirá qué rol le tocará jugar con vistas a las elecciones nacionales de octubre. "Yo pertenezco a un espacio que decidirá el momento. Yo soy simplemente el gobernador de Córdoba, que ha sido elegido por los cordobeses, pero no soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal", respondió el mandatario cordobés al ser consultado por la prensa sobre su rol en el armado de una tercera alternativa electoral al macrismo y el kirchnerismo.

Yo me debo al pueblo cordobés y por lo tanto sigo trabajando acá" se expresó Schiaretti.

Schiaretti, quien el último domingo fue reelecto para un nuevo período con un amplio margen, dialogó brevemente con los medios de prensa durante la inauguración de un tramo de las obras de circunvalación en la capital local. "Estoy acá en Córdoba, trabajando", respondió al descartar especulaciones con respecto a su rol con vistas a los comicios nacionales, y agregó: "Yo me debo al pueblo cordobés y por lo tanto sigo trabajando acá" en la provincia.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que se reúna con la senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador cordobés respondió: "Yo dialogo con todo el mundo. El kirchnerismo es otro espacio, pero jamás voy a negar el diálogo a ningún espacio político diferente al nuestro".

Carrió, furiosa

Tras la dura derrota que sufrió Cambiemos en Córdoba y luego de que muchos dirigentes la culparan por el resultado en las urnas, Elisa Carrió explotó contra quienes no aportaron presencia en la campaña provincial. "Me dan asco", disparó en un audio que trascendió y decidió grabar ante "las múltiples críticas que he recibido de sectores del propio gobierno".

"Cambiemos no apoyó a Cambiemos", expresó Carrió, para añadir: "El ministro del Interior -Rogelio Frigerio- acompañó siempre e hizo su sociedad con los gobernadores del PJ. Y a Patricia Bullrich, mejor no contestarle".