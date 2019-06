La salud del precandidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, ocupa gran parte de la agenda de los medios y la opinión pública en las últimas horas. Ante la incertidumbre y los rumores, el ex jefe de Gabinete kirchnerista aclaró que no tuvo "ninguna embolia pulmonar" sino que sufrió "una fuerte inflamación en la pleura" y que "los resultados fueron normales", por lo que ya está "esperando el alta".



"El lunes tuve un día muy agitado con mucha tos y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura", señaló Fernández, que sigue internado en el sanatorio porteño.



"Me hicieron un chequeo integral, la inflamación en la pleura es un dolor muy feo", explicó el precandidato a presidente, que compone la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, postulante a vice, y sostuvo que sólo está "esperando el alta y volver a trabajar para alegría de unos y desgracia de otros".



La noche del martes, el sanatorio dio a conocer un parte médico que señaló que la afección "podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria". Al respecto, el dirigente explicó que la supuesta obstrucción "corresponde a un episodio anterior, que tuve en el año 2008", por el que estuvo "anticoagulado durante un tiempo".



"Todos los resultados fueron normales, no tuve ningún embolia pulmonar, siempre estuve en un cuarto normal. Sin fiebre. Si hubiera tenido una embolia pulmonar estaría en terapia intensiva", agregó el ex jefe de Gabinete kirchnerista, en diálogo con radio Continental.



"Estoy bien, sin dolor. Si le prestaba atención antes (a mi salud) hubiera evitado todo esto. Fui transparente desde el primer día. No estoy ocultando nada", concluyó Fernández, que horas atrás había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter transmitiendo calma.



A quienes se preocuparon francamente por mi salud, les dejo mi gratitud y el parte médico del Sanatorio Otamendi que seguramente los tranquilizará.



Vuelvo a trabajar con mi salud a pleno y mis ganas multiplicadas.



¡¡¡Gracias a todos!!! pic.twitter.com/1ExzFzIuf4 — Alberto Fernández (@alferdez) 5 de junio de 2019