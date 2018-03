Por Gabriel Calisto

@gcalisto

En un diálogo a fondo con Crónica, el viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, defendió el rumbo económico y aseguró que los sueldos "le ganaron y le van a seguir ganando a la inflación". Además, reconoció que al gobierno "le cuesta" subir las tarifas de servicios públicos, y que los próximos grandes aumentos se darán en el rubro del Transporte. El optimismo del oficialismo y la escalada del dólar.

-El presidente habló de un crecimiento económico invisible, ¿qué es eso?

- Que estamos haciendo inversiones que no se ven en la inmediatez. Y Macri tiene credenciales para que se le crea. Cuando fue intendente dedicó su primera gestión a entubar el arroyo Maldonado, una obra que no se veía, pero solucionó el problema de las inundaciones.

-¿No piensa que la gente percibe un optimismo del gobierno que no ven en la calle?

- El no progreso de la gente es un proceso que fue desde 2011 a 2016, cuando la economía estuvo estancada. Fue el ciclo de crecer en año electoral, y caer en el siguiente. Entonces estamos recuperando eso, y a partir del año próximo se va a empezar a distribuir y notar esa mejoría que vemos en las cifras.

-El dólar subió cerca de tres pesos en los últimos meses, ¿preocupa?

- Nosotros creemos que es muy importante tener un tipo de cambio flotante, porque nos da la seguridad que no se va a gestar una crisis cambiaria. El dólar tuvo meses de quietud y otros en los que se acercó a la inflación. Mientras oscile en rangos consistentes con nuestra meta de inflación, que es lo que está pasando ahora, no nos preocupa.

-Ahora que se liberó el precio de los combustibles, ¿la divisa impactará sobre ese ítem y dará más potencia a la inflación?

- Hay ramas donde naturalmente se va a trasladar, y eso es inevitable. Este gobierno está tratando que la sociedad se acostumbre a vivir con un tipo de cambio flotante, y que esos cambios no se incorporen a las expectativas de inflación, sino que se guíen por las metas del banco central.

-Mientras en el oficialismo movieron la meta al 15%, los privados la ubican en torno del 19,8%...

- Pero esas expectativas no son fijas. Ahora es un momento de inflación más alta por los ajustes tarifarios, y cuando vayan pasando, se reajustarán a la baja hacia las metas.

-¿Se va a cumplir la meta del 15%?

- No creo que deba hacer un pronóstico. Al aplicar un programa de metas, lo que importa es ir bajando cada año la inflación.

-Esa baja, que se hace en forma gradual ¿es suficiente para que la gente lo perciba como una mejora?

- Lo que importa es cuánto suben los salarios. El año pasado le ganaron en 4 puntos a los precios. Este año esperamos que le vuelvan a ganar. En la medida que eso pase, la gente lo va a sentir.

-¿Los sueldos generan inflación?

- Bueno... Lo que genera inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero. Eso no es discutible. También hay una dinámica de formación de precios donde importa lo que pasa con las tarifas, con los salarios, entre otros temas.

-Para quienes tomaron créditos en UVA, ¿la baja gradual de la inflación no aumenta el riesgo de pagar cuotas sin que baje el monto que uno debe?

- Es que no se puede separar la inflación de los salarios. Lo que importa como capacidad de pago, de un crédito o cualquier otra cosa, es cuánto sube su sueldo más que la inflación. El aumento de la productividad garantiza eso. Por eso hay que recuperar el valor de las tarifas, que estaban tan atrasadas. Reconocemos en el corto plazo que las familias sufren el ajuste de las tarifas, y a nosotros nos cuesta, pero es la realidad sobre la que nos toca actuar.

-¿Se llega este año a la paridad de tarifas y valor real?

- En Energía diría que sí. Después depende del valor del combustible. Queda Transporte, donde hay un cronograma para bajar los subsidios de acá al 2021.

-¿O sea que esto que se dio en las tarifas de luz y gas en estos años posiblemente se vea de aquí en adelante en el Transporte?

- Claro. De acá al 21 hay que igualar en todo el país el subsidio al transporte, no puede haber un diferencial en el area metropolitana, como es hoy.

-¿No sienten que se le exige a la gente un sacrificio que no redunda en mejoras del servicio?

- Me parece que sí están mejorando, y lo van a continuar haciendo, por los altos niveles de inversión. En algunos medios de transporte hay mejoras evidentes. En Energía está claro que sí, si bien no hay ausencia total de cortes, la mejora es notable. Esto es un proceso que va a continuar. Llevamos dos años, y esto es un cambio que lleva tiempo.