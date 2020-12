El Gobierno nacional oficializó este jueves el cierre de fronteras a partir del viernes y hasta el 9 de enero próximo para países limítrofes, al tiempo que suspendió las autorizaciones otorgadas en vuelos directos procedentes y con destino al Reino Unido, Australia, Dinamarca, Italia y Holanda.



La medida se tomó en virtud de la situación epidemiológica que registran estos países tras la aparición de una nueva cepa del coronavirus.



Así fue comunicado a través de la Decisión Administrativa 2252/2020 publicada este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Salud, Ginés González García.



La medida rige desde las cero horas del 25 de diciembre y hasta las cero horas del 9 de enero de 2021.

Según precisa la norma, quedan exceptuados los " pasos fronterizos de San Sebastián e Integración Austral, ambos situados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".También se especifica que, con la presentación de un test de PCR negativo en coronavirus y la realización de una cuarentena obligatoria de siete días.De esta maneraque autorizaba el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes, tanto por las terminales aéreas de Ezeiza y San Fernando, como por la portuaria de Buquebus.En cuanto al, las personas que se hayan visto imposibilitadas de realizar el test de PCR negativo con 72 horas de antelación al embarque en el país de procedencia, podrán realizar un análisis a su arribo a Ezeiza.

Quedará exceptuados los diplomáticos, funcionarios, y personal esencial proveniente de los destinos habilitados, que deberán contar con autorización de la, presentar test de PCR negativo y seguro Covid.Además,quedarán exentos de los requisitos, bajo la aplicación de los protocolos sanitarios específicos, en el ejercicio exclusivo de su actividad.También estarán exceptuados los deportistas enmarcados en protocolos específicos para acontecimientos deportivos, previa autorización de la DNM y autoridad sanitara, y su actividad será supervisada por el Ministerio de Turismo y Deportes.

La Directora de Migraciones expresa preocupación del Gobierno por nueva cepa registrada en Europa

La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, expresó este jueves la preocupación del Gobierno nacional ante la detección de una nueva cepa de coronavirus en Europa, y explicó que las nuevas restricciones fronterizas buscan evitar la propagación del virus en el país.



"El Presidente (Alberto Fernández) está muy preocupado con la aparición de la nueva cepa que es mucho más contagiosa y en base a eso se resolvió suspender la prueba piloto de turismo con países limítrofes hasta nuevo aviso", informó Carignano.



En declaraciones a El Destape Radio, Carignano explicó que "los argentinos que quieran salir o entrar pueden hacerlo solo por Ezeiza" y "los pasajeros que quieran entrar a la Argentina van a tener que hacer un PCR negativo y siete días de aislamiento".

"Es importante decir a todo aquel argentino y argentina que no se preocupe y llevar tranquilidad porque estamos cerca de vacaciones: van a poder salir o entrar al país, no por las fronteras terrestre, sí por Ezeiza, solo ese lugar queda habilitado como paso internacional seguro".Asimismo, Carignano advirtió que “ es obligatorio que las aerolíneas controlen la Declaración Jurada online donde tienen que adjuntar el PCR de los pasajeros"."Cuando vienen de países que no realizan PCR, ya estamos haciendo un convenio con Aeropuertos Argentina 2000 para que se realicen PCR a esos pasajeros. Nosotros necesitamos que el pasajero suban al avión con un PCR negativo para minimizar los contagios", explicó.

La publicación en el Boletín Oficial:

Por otra parte, aclaró que el transporte de carga "durante la pandemia nunca se vio interrumpido en los 237 pasos fronterizos que tiene el país", a la vez que expresó que "las personas que están en países donde se detectó la nueva cepa de coronavirus podrán volver al país pero van a tener que respetar las medidas y el aislamiento".Insistió en que a los argentinos que viajaron al exterior de vacaciones, " no le vamos a prohibir el ingreso al país, pero tienen que declarar si vienen o no de los países donde se ha detectado la nueva cepa de coronavirus para tener un seguimiento especial","Hay muchos argentinos que están saliendo de vacaciones a Brasil o Estados Unidos, que no le pierden el miedo a salir en pandemia", dijo y agregó : "Los que salen de vacaciones no se pueden luego enojar con las decisiones. Estamos en pandemia".