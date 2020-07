El puntapié inicial de los roces entre la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, y el ministro del mismo área en la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue durante el verano con la prohibición del uso de pistolas Taser en las fuerzas. Iban pocos días de gobierno del Frente de Todos y Berni inaguraba el famoso "fuego amigo" con una fuerte crítica a la decisión de la cartera nacional.

Las diferencias de criterios se sucedieron una tras otra y hoy fue otro round para el escándalo en medio del primer día de endurecimiento de los controles sobre el aislamiento decretado en el marco de la pandemia del coronavirus.

El uso de pistolas taser, el "ciberpatrullaje", el despligue de recursos y agentes en el conurbano y reuniones de coordinación en Olivos, entre otros asuntos fueron los que generaron cruces.

Puente La Noria

Según explicó esta mañana el ministro bonaerense, mientras supervizaba con su moto los ingresos a la ciudad se encontró con una demora injustificada de vechículos en Puente La Noria y una ambulancia atascada, sin poder pasar. Las cámaras de televisión lo filmaron, de lejos, gesticulando y claramente gritando, enojado, planteándole al jefe del operativo (a cargo de la Polícía Federal) que había que reordenar los carriles.

Dijo Berni a la prensa en ese momento: “Los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para generarle más quilombo en esta situación especial. Tenemos 10 kilómetros de cola cuando a solo 100 metros hay 5 carriles libres. Hay que tener un poco de sentido común y una ambulancia no estar 20 minutos para pasar”, sostuvo.

"Los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para generarle más quilombo en esta situación especial"

Las declaraciones cayeron como una bomba en la cartera que encabeza Frederic y, por primera vez de manera instantánea llegó la respuesta: Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, reveló que Frederic se comunicó con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para quejarse por la actitud de Berni. "Se extralimitó en sus funciones", dijo Villalba. "Tiene mis teléfonos, podría haberme llamado", apuntó. Según trascendió, el gobernador prometió "hablarlo con él".

La de hoy se suma a una larga lista de diferencias que, más a allá de cuál de los dos funcionarios tenga la razón, Frederic no suele referirse a los contrapuntos mientras que Berni , además de iniciarlos muchas veces, sí opina al ser consultado por los medios. "Digo lo que pienso", argumenta en general el hombre cuya jefa política es la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

.

En el verano, consultada sobre las diferencias que mantuvo con Berni, Frederic expresó: "No me siento interpelada, no me interesa la polémica; es un deporte que no me interesa porque no le da más seguridad efectiva a la gente".

Lo real es que, en la práctica, los cruces fueron varios. A continuación, un breve punteo de ellos:

Pistolas Taser

Medida adoptada por el Gobierno

En diciembre de 2019 se decidió la derogación del Reglamento General Para El Empleo De Armas Electrónicas No Letales Por Parte De Los Miembros De Las Fuerzas Policiales Y De Seguridad, implementado durante la gestión de Patricia Bullrich.

- Opinión de Berni: "Estoy totalmente a favor de las Taser y lo dije siempre. La ministra nacional nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperado cruzar un semáforo. Tener un arma de fuego en la 9 de Julio es un disparate". "Hay lugares donde el uso de la Taser es imprescindible y tengo bastante experiencia al respecto", sostuvo Berni.

Los ministros de Seguridad de Nación y provincia de Buenos Aires, en uno de sus primeros encuentros. (Gentileza: Perfil)

"Ciberpatrullaje"

Medida adoptada por el Gobierno

En abril Seguridad Nacional se planteaba aplicar criterios para el monitoreo de fuentes abiertas (Open Source Inteligence-OSINT) y de redes sociales (Social Media Intelligence-SOCMINT), es decir, la información de carácter no privado que circula en Internet y sobre la cual se desarrolla la vigilancia policial 2.0.

- Opinión de Berni: “Para conocer el humor social no usamos las redes, patrullamos las calles”, aseguró. A través de una entrevista brindada a CNN Radio, expresó que, con su equipo de trabajo, “estamos en las calles todos los días y ahí es donde está el termómetro de verdad”.

Recursos

Medida adoptada por el Gobierno

Despliegue general de fuerzas y recursos con el objetivo de brindar seguridad en el conurbano bonarense durante mayo.

- Opinión de Berni: "Se acabó la solidaridad (entre Provincia y la Nación)", aseguró en un programa televisivo. "No tengo nada de apoyo en materia de seguridad, es una cuestión de voluntad de asistir a una provincia", aseguró. "La última vez que hablé (con Frederic) fue en marzo", contó por entonces.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, durante uno de los operativos en Villa Azul.

Sin invitación

Decisión de Gobierno

La semana pasada, la última de junio, hubo una reunión de coordinación en Olivos, encabezada por el presidente Alberto Fernández, con la ministra Frederic y varios miembros del gabinete bonarense, sin Berni.

- Opinión de Berni: "No voy a donde no me invitan", sostuvo en diálogo con un medio de comunicación.