Sergio Massa recibió mandato del Frente Renovador para negociar una alianza que “asegure la derrota de Macri”, en un claro gesto hacia el kirchnerismo. Roberto Lavagna reafirmó su candidatura, pero por Consenso 19, el partido que crea lejos del peronismo federal.



Y Juan Manuel Urtubey se reunió con Mauricio Macri en Salta. En un acto que encabezó en su provincia, el gobernador confirmó que mantendrá su precandidatura presidencial. Pese a sostener esa posición equidistante en su discurso, el salteño se mostró por segunda vez en una semana con el Presidente, en medio del intento de Cambiemos por sumar peronistas a su armado.

Este viernes recorrerán la renovación de vías del tren Belgrano Cargas.

Macri arribó a la provincia luego de pasar por Catamarca, donde inauguró una ruta. Allí se encontró con el gobernador y el intendente de la capital, Gustavo Sáenz, quien suena como posible aspirante a la gobernación, aunque no se sabe bien en qué espacio partidario.



Este Viernes, todos compartirán una recorrida por una serie de obras; la principal de ellas, la renovación de vías del tren Belgrano Cargas, que incrementó sensiblemente el traslado de materias primas hacia distintos puertos del país.



“Ni Macri ni Cristina”



Minutos antes de recibir al Presidente, Urtubey protagonizó un breve pero encendido discurso de campaña, en el que reafirmó su intención de competir en la interna de Alternativa Federal. Entre críticas y dardos que parecieron dirigidos a Sergio Massa, el salteño bramó: “Ni Macri ni Cristina, hay alternativa en Argentina. Somos la alternativa, compañeras y compañeros, no se olviden de nuestra historia, no se olviden de nuestros viejos, laburen por nuestros hijos, hagamos la Argentina que nos merecemos”.



“Ahora iniciamos una nueva marcha, la marcha para liberar Argentina, para liberarnos de la mediocridad, para liberarnos de aquellos que trafican con nuestros ideales”, disparó en otro tramo.



En esa línea de críticas a ambos lados de la grieta, apuntó que “no me postulo a la Casa Rosada para garantizar la impunidad de nadie ni para que sigan aplastando a los trabajadores en Argentina”.

Urtubey criticó ambos lados de la "grieta".