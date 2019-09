Este lunes , a partir de las 9.30, empieza una nueva etapa en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública: indagatorias de los 13 acusados. Las declaraciones se extenderán por varios meses. El inicio estará marcado por las palabras de Héctor Garro, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.

De todas maneras, Garro ya le adelantó al Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que no va a declarar. En cuanto a Periotti, fuentes vinculadas al juicio adelantaron que su declaración puede durar más de una audiencia.

Cabe destacar que en la audiencia de este domingo no estarán presentes, entre otros, Cristina Kirchner, Julio De Vido, Julio López, Lázaro Báez y Raúl Daruich, , ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos fueron autorizados a no ir a las audiencias de la etapa de las indagatorias, excepto cuando sea su turno.