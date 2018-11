La gobernadora María Eugenia Vidal asistió a los estudios de Crónica HD para dialogar con Santo Biasatti y allí reveló que entre sus máximas preocupaciones están las escuelas, los hospitales y la obra pública.



Sobre esta situación indicó que: "Denota que la provincia tuvo décadas de indiferencia y abandono. Y resolver eso va a llevar tiempo, pero siento que empezamos. Hay 1800 obras empezadas y terminadas. Resolvimos mas de la mitad de los problemas. Estamos en camino. Y queremos que cada obra le llegue a los vecinos".



En esta línea manifestó: "Es cada vez poner mas recursos y que las obras avancen. Defendimos y 19 millones de pesos que le pedimos a los Provincias y al Gobierno Nacional que nos devuelvan, para aunque sea compensar en parte esto. Para recuperar el fondo del Conurbano. Confío en que vamos a ponernos de acuerdo el año que viene".

