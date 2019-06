El gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, abogó este domingo por "un cambio cultural" en ese distrito "de igualdad entre el hombre y la mujer", y llamó a "poner de pie a la provincia", al hablar desde Rafaela tras consagrarse ganador de los comicios generales sobre el socialista Antonio Bonfatti.

Perotti, actual senador y tres veces intendente de la denominada "Perla del Oeste", señaló desde su ciudad que buscará darle un impulso a la industria y anticipó que reclamará la deuda que la Nación tiene con el distrito por fondos descontados durante el kirchnerismo para financiar la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

"Quiero decirles a todos los santafesinos, junto a (la vicegobernadora electa) Alejandra Rodenas, muchísimas, pero muchísimas gracias, por este acompañamiento que nos va a permitir gobernar la provincia por los próximos cuatro años", inició diciendo el mandatario electo.

Las primeras frases de Perotti fueron de agradecimiento para "todos y cada uno de los que el día de hoy, un día muy particular, un día en el que ocurrió algo de eso que no espera nadie, puso la mejor disposición para comenzar un acto electoral". "Cada hombre, cada mujer, que estuvo al frente con la responsabilidad estar allí en una mesa, lo hizo, puso en marcha un comicio que transcurrió con total tranquilidad, despejando preocupaciones y poniendo cada uno lo mejor de sí, a cada uno de ellos muchísimas gracias, junto a los fiscales", agregó.





Agradezco a las autoridades y personal afectado a la jornada. También quiero agradecer a los fiscales que a lo largo y ancho de la provincia están cuidando cada voto.



Mi abrazo sincero a todos!#DespiertaSantaFe#ElFuturoEsGigante — Omar Perotti (@omarperotti) 16 de junio de 2019

El candidato tendió puentes con lo que será la oposición a su gobierno al felicitar "a quienes votaron por Antonio Bonfatti y a los que votaron por José Corral". También agradeció a Rafaela, su ciudad, "que me ha dado todo, donde he comenzado no solamente mi vida política, aquí me he formado".

Recordó a sus padres y hasta a sus maestros y profesores por haberle inculcado la cultura del "trabajo" que, dijo, le permitieron crecer y llegar a este presente.