El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó este miércoles por la tarde que se abstendrá de votar los temas que se debaten en el Senado por considerar que no están vinculados a la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae) como se había acordado, pero aclaró que sí participará de la discusión sobre la creación de una bicameral para investigar irregularidades en Vicentin.



El jefe de la bancada de Cambiemos, Luis Naidenoff, informó, en el inicio de la sesión de este miércoles del Senado, que van a "dar el debate (sobre Vicentin) para no convalidar la transgresión al reglamento del Senado conforme lo acordado con el presidente de la bancada del oficialismo", José Mayans.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió la sesión virtual.



Sobre los tres primeros temas que se debatirán esta tarde, convenios internacionales de extradición y un acuerdo sobre violencia laboral, Naidenoff avisó que la oposición no se desconectará de la sesión como lo hizo en ocasiones anteriores, pero no daría quórum porque "no tienen que ver con la pandemia", en línea con lo acordado previo al inicio de las sesiones virtuales.

.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió a las 15.10 la sesión virtual en la que se buscará aprobar la creación de una bicameral que investigue las irregularidades de la empresa Vicentin en su relación crediticia con el Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri.



La oposición reprueba que se incluyan temas no vinculados a la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae)

en el recinto y afirma que para la creación de la bicameral se requieren los dos tercios de los votos de los presentes, tal como lo señala el artículo 88 del reglamento del Senado, algo que rechaza el oficialismo al afirmar que se podrá aprobar la comisión con mayoría simple.