Organismos de derechos humanos, entidades gremiales, movimientos sociales y partidos de izquierda se manifestaron este jueves por la noche en Plaza de Mayo contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se encuentra en nuestro país.



Bajo la consigna "Tu odio no es bienvenido acá", los manifestantes comenzaron a congregar desde las 18 en la Plaza, donde también se realizó un festival artístico.



"Convocamos a la defensa de la soberanía y la solidaridad latinoamericana", dijeron en un pronunciamiento organizaciones como la Asamblea Popular Feminista, el Movimiento Evita, Cine Migrante, Coletivo Passarinho, Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires, el Frente Milagro Sala y La Garganta Poderosa, entre otras agrupaciones.



"Llenemos la Plaza de Mayo para decirle 'Bolsonaro, no es visita grata', fuera, porque no es usted el que representa los derechos humanos", dijo, en tanto, Taty Almeida, de Plaza de Mayo'>Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.



Los partidos que integran el Frente de Izquierda tuvieron una marcada presencia en esta movilización de repudio y manifestaron su "solidaridad" con los estudiantes brasileños que marcharon en varias ciudades de Brasil, en protesta a los recortes en el presupuesto educativo que pretende implementar Bolsonaro.



"Salimos a la calle para acompañar la lucha de los estudiantes y los maestros de Brasil por la defensa del presupuesto educativo. Somos solidarios con los sectores que se oponen a las políticas de ajuste de Bolsonaro, quien no es invencible", señaló en la marcha la legisladora porteña del Frente de Izquierda Myriam Bregman.



Más temprano, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) realizó un acto ante la embajada de Brasil, que fue encabezado por los dirigentes de esa agrupación Cele Fierro, Alejandro Bodart y Vilma Ripoll.



Los manifestantes del MST llevaron pancartas con la leyenda "Fora Bolsonaro" y un gran cartel con la cara de Trump sobre una cruz esvástica en cuyos brazos aparecían Bolsonaro y Macri.