Varias organizaciones sociales y sindicales realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco, donde dieron detalles sobre la marcha que llevarán a cabo mañana, la cual nada tiene que ver con la que realizarán la CGT y CTA, y de la cual buscaron diferenciarse. En tanto, tras la palabra de los representantes de las organizaciones se llevó a cabo una olla popular.

Con una mesa simbólica en la cual se sentaron referentes de Polo Obrero, AGD UBA, Ademys, Unión Ferroviaria, SUTNA, Teresa Vive y CICOP, entre otros, los mismos se dirigieron a los medios explicando cual será el plan de lucha para mañana, y cuya marcha comenzará en el Obelisco y finalizará con un acto en Plaza de Mayo.

Liliana Cheloto (secretaria general de Agrupación Gremial Docente (AGD) UBA) le comentó a Crónica que "participamos sindicatos que integramos el plenario del sindicalismo combativo junto con organizaciones sociales piqueteras que son independientes del gobierno, y la conferencia es para plantear nuestra acción y posición para la marcha del 4, en la cual vamos a movilizarnos en una convocatoria que no tiene nada que ver con la que llevarán adelante la CGT y la CTA, la cual denunciamos no sólo porque no convocan a un paro, porque no van a Plaza de Mayo sino fundamentalmente porque levantan un programa que es propio de los ajustadores. Es una marcha de la producción y el trabajo con los mismos sectores que hoy están presentando preventivos de crisis como FATE, que es otro de los sindicatos que integra el plenario del sindicalismo combativo".

Consultada sobre el porqué la CGT no exige un paro nacional, la referente docente agregó que "le están dando oxígeno al gobierno, la CGT en primer lugar ha actuado durante todo este año dejando pasar el ajuste, si hubiera una medida de lucha o convocatoria general de los trabajadores sería otra la situación, incluso esta misma marcha que convocan mañana está en función de un armado de buscar lugares en distintas listas o terminar haciendo unidad de todo el peronismo. Es importante ya que el FMI con Lagarde (Cristine) como vocera, que acaba de declarar que sea quien sea el presidente, acá va a tener que seguir adelante la reforma laboral y previsional".

Tras la palabra de cada uno de los representantes de las organizaciones, los manifestantes llevaron adelante en horas del mediodía una ola popular como medida de protesta por la situación en la cual se encuentra el país. En tanto, se espera que para la semana que viene haya una medida similar aunque resta saber el día y hora exacta.