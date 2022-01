El diputado nacional Javier Milei fue protagonista este martes de una nueva polémica. Esta vez, ocurrió cuando una periodista le preguntó de qué vive después de haber renunciado a su dieta como legislador, la cual sorteará entre sus seguidores. Su respuesta fue tajante.

"¿De qué vivo? Bueno, le voy a contar señora. Mi primera promesa de campaña fue renunciar a mi trabajo en el sector privado. O sea, el día 9 de diciembre, siendo economista jefe de uno de los tres grupos económicos más grandes de Argentina, renuncié. No sé cuántos se animan a hacer eso", comentó Milei tras la consulta de Clara Mariño.

Y enseguida, el diputado del frente La Libertad Avanza lanzó una chicana a su interlocutora: "Por una cuestión filosófica no quiero vivir de sacarle el dinero por la fuerza a la gente. Entonces, renuncié a la dieta. ¿De qué vivo? Lo voy a contar y lo pueden chequear, vivo de dar conferencias y me pagan muchísimo más de lo que le pagarían a usted por hablar de historia, vendo libros, doy clases. No tengo problema".

CONTUNDENTE Javier, le contesta a “la señora Sabrina” de que vive. Dejando en claro cómo se válida en mercado su labor! @JMilei @LLibertadAvanza pic.twitter.com/OxrJlWcVxh — Martín G.⚡ (@gallardia__) January 10, 2022

La nueva polémica de Milei se produjo un día antes de que realice el sorteo de su sueldo de 205.596 pesos en Playa Grande (Mar del Plata). Este miércoles, el economista liberal ofrecerá un coloquio, bajo el título "La justicia social es injusta", y luego sorteará su dieta en línea entre personas mayores de 18 años que se hayan inscripto en su página web.

La compulsa del sueldo de Milei produjo cierto interés, con más de 5.500.000 de visitas a su web desde que se anunció el sorteo. El sitio tuvo momentos en que colapsó, al no resistir la conexión de 20.000 personas por minuto. Al mismo tiempo, su cuenta de Instagram llegó al millón de seguidores.

El Gobierno investigará el sorteo del sueldo de Milei

En ese contexto, la Agencia de Acceso a la Información Pública, bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, confirmó la apertura de un expediente de oficio para indagar sobre las condiciones y las políticas de privacidad del sorteo propuesto por el diputado.

El objetivo del mismo es determinar si se infringió la ley 25.326, de protección de datos personales.