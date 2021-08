Protagonista de la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes eligió marcar nuevas diferencias con sus rivales rumbo a las PASO 2021. Esta vez, lo hizo al abrir el juego y mostrarse dispuesto a reunirse con el presidente Alberto Fernández, en caso de que lo convoque a debatir una "agenda del desarrollo".

Más allá de que nunca fue citado por el jefe de Estado, Manes aseguró que trata de "hablar de con todos". "Por supuesto que iríe si me convoca Alberto Fernández. Vengo a aportar mi granito de arena para marcar una nueva agenda: discutir cómo encarar el desarrollo argentino en términos de igualdad, porque si no vamos a seguir administrando pobreza", afirmó el precandidato de la UCR en territorio bonaerense.

En tono crítico, Manes analizó el tipo de discusión que se está dando en la Argentina. "Estamos en una maratón que no terminó y estamos metidos en una lucha de facciones, con dilemas falsos, de cuarentena versus muerte; economía versus salud, clases sí o clases no. No veo un pensamiento crítico ni una convocatoria a todos los sectores", sostuvo en declaraciones radiales.

La interna de Juntos

Por otra parte, el neurocientífico evitó sumarse a las diferencias internas que se observan entre los referentes de la coalición opositora y dijo que responderá "cada ataque con una idea". "Las discusiones entre los políticos no ayudan a resolver los problemas de la gente", consideró el precandidato del radicalismo, que competirá con la lista que lidera Diego Santilli en la primaria de Juntos .

De esta forma se refirió Manes a la disputa que mantuvo la semana pasada con la fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, que advirtió con denunciar al neurocientífio, al asegurar que había mentido en relación al contenido de una reunión que ambos mantuvieron en 2015.

En ese sentido, Manes aseguró que se había recibido a Carrió en su casa y que la dirigente le propuso que fuera el precandidato a vicepresidente que lo secundara en las primarias de Cambiemos que se realizaron en ese año.

"Carrió felicitó a la UCR por convocarme para que sea precandidato a través de Twitter y luego cambió de opinión. Yo no soy el que tiene que responder", apuntó Manes sobre la ex diputada.

Finalmente, habló de sus ambiciones para 2023. "Me veo siendo parte de un proyecto colectivo en el '23 que dé vuelta la página de la decadencia crónica de la Argentina, en ese movimiento voy a estar en cualquier lugar, incluso en el más bajo". Y concluyó: "Uno no puede tener mayor privilegio en su vida que pertenecer a un proyecto colectivo que sea más grande que uno. El lugar no es importante para mí".