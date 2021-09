El próximo domingo se llevarán adelante las PASO 2021 en Argentina, en medio del actual contexto de pandemia por el coronavirus, lo que llevará a extremar las normas de cuidado en los distintos establecimientos del país para evitar cualquier riesgo de contagios.

Esta situación llevó a poner en vigencia para este domingo una serie de protocolos, como será el 30% de aumento de lugares de votación para evitar las grandes aglomeraciones de gente.

A su vez, una de las grandes preocupaciones para estas elecciones pasa por saber como deberá ser entregado el sobre con el voto a la hora de ponerlo en la urna y de qué manera cerrarlo sin usar saliva.

"Se recomienda que no se cierre el sobre, lo que se tiene que hacer es poner la solapa del sobre hacia adentro para directamente no tener ningún contacto físico de ninguna mucosa", sostuvo al respecto el titular de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, quien puntualizó que no habrá necesidad de pegar el sobre.

En ese sentido, el funcionario agregó que el presidente de mesa podrá pedirle que se baje el barbijo un momento para corroborar si es la misma persona que aparece en el DNI que muestra a la hora de emitir el voto e hizo hincapié en que "es solamente hacer eso, correr el barbijo y luego volver a colocarlo".

Al momento de ejercer el voto, el elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en mano.

Por su parte, entre los protocolos que se definieron para estas elecciones, se definió que el elector tampoco debe tocar la urna a la hora de introducir el sobre, en tanto que de ocurrir esta situación, será responsabilidad de las autoridades de mesa desinfectarla.

Además, se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón, y la constancia de emisión del voto no será entregada en mano al elector, por lo que la autoridad de mesa la dejará sobre la mesa y la persona deberá tomarla.