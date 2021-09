A escasos días de llevarse a cabo las elecciones legislativas 2021, hay varios puntos necesarios a tener en cuenta cómo dónde consultar el sitio a votar, qué pasa con aquellos que tuvieron Coronavirus, o con los argentinos que viven en el exterior, entre otras dudas, que son tienen respuesta.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que los padrones definitivos están disponibles para la consulta de la ciudadanía, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO). "¡Ingresá en http://padron.gob.ar para saber tu lugar y mesa de votación!", convocó la CNE desde su cuenta de Twitter.

.

Una vez en el sitio, se deberá completar cada casillero del formulario donde se debe ingresar el número de DNI, sin puntos, seleccionar el género correspondiente, elegir la provincia donde se va a realizar la elección correspondiente al domicilio que figura en el documento nacional de identidad.

Una vez realizados esos pasos, aparecerá en primer instancia un verificador, que deberá copiar de forma exacta el número que aparece en la pantalla, y el sistema luego arrojará el lugar de votación, siempre y cuando se esté inscripto en el padrón.

Además se podrá consultar el padrón llamando a la línea gratuita 0800-999-7237, o a través de un mensaje de texto al 30777, con la palabra VOTO, seguida de espacio, luego el número de documento, otro espacio, y la letra M o F, según corresponda al género masculino o femenino.

PASO 2021: ¿Qué pasa con los argentinos en el exterior?

En tanto, desde la Cámara se informó que "los electores argentinos residentes en el exterior solo se encuentran habilitados para votar en las elecciones generales" previstas para el 14 de noviembre próximo.

.

Elecciones 2021: protocolo en tiempos de Covid

En tanto, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el presidente de la CNE, Santiago Corcuera, dialogaron en su momento en torno a la organización de las PASO y las elecciones generales de este año en el marco de la pandemia.

Se trabajó en una agenda centrada en perfeccionar los recaudos sanitarios acordados en el protocolo sanitario para los comicios. Las medidas son las siguientes:

- Las disposiciones buscan evitar la aglomeración de personas y para reducir el aforo se procurará no habilitar más de ocho mesas de votación por establecimiento.



- Se establece la implementación de una franja horaria prioritaria entre las 10.30 y las 12.30 para personas que integren grupos de riesgo.

.



- El protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y capacitar a las autoridades de mesa "preponderantemente por medios no presenciales".

- Se incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus.

.

- En cada distrito, la Justicia Federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto para los electores que presenten síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio.

Además, el documento requiere la colaboración de los partidos políticos para el correcto desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, exhorta a las agrupaciones políticas a que, con el objeto de reducir el aforo de los establecimientos de votación, mantengan "simultáneamente dentro de cada establecimiento de votación la cantidad mínima necesaria de fiscales partidarios".

.

Además, pide colaboración para minimizar la manipulación de los sobres de votación. El texto también ratifica en su artículo 9 que la consulta al padrón y la recepción y tramitación de los reclamos estará habilitada en todo el país por vía digital, "a través del sitio www.padron.gob.ar, en los plazos previstos por el cronograma electoral".

En ese contexto, dispuso que "se incorpore al portal habilitado para consulta al Registro de infractores y solicitudes de justificación de no emisión del voto (infractores.padron.gob.ar) las causales específicas de justificación de no emisión del voto", para que "soliciten a través de Internet la justificación de la no emisión del voto quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de aislamiento de COVID-19".

¿Qué se vota en las PASO?

En principio, en las PASO se definen los candidatos de cada fuerza política de cara a las Elecciones generales donde se eligirán 127 nuevas bancas de las 257 de la Cámara de Diputados al tiempo que en el Senado se renovaran 24 de las 54.

Según dictaminó la CNE para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO) que se realizarán el domingo 12 de septiembre, y las generales del 14 de noviembre, se deberá aumentar la cantidad de centros de votación con el fin de evitar las aglomeraciones.

.

La Acordada Extraordinaria N°83/21 establece que, como "criterio orientativo", durante los comicios se deberá contar con aproximadamente 8 mesas para que los ciudadanos sufraguen, por lo cual se estima de que los 14.800 centros electorales distribuidos en todo el país, según los datos de las últimas elecciones, se pasará a contar con poco más de 17 mil.

En tanto, la titular de la Dirección Nacional Electoral, Diana Quiodo, remarcó que es importante que la gente consulte cuál es el establecimiento que le ha tocado para estas PASO dado que "hay distritos que han decidido utilizar clubes o canchas con bastante espacio abierto”.

También aclaró que “hay distritos que han decidido utilizar clubes o canchas con bastante espacio abierto” o también “cuartos oscuros móviles, con biombos” de donde colgarían portaboletas.

PASO 2021: cambio de lugar de votación

Por otra parte, la Dirección Nacional Electoral (DINE) recomendó verificar el lugar de votación en el padrón, ya que 1 de cada 4 argentinos votará en un establecimiento diferente al de los últimos comicios.

“Es muy importante verificar los lugares de votación, ya que estamos muy acostumbrados a asistir adonde siempre nos tocó votar, y creemos que esta situación no sufrió modificaciones, pero en este contexto tan especial de pandemia se generaron reubicaciones”, destacó Quiodo.

.

Quido agregó que para estas elecciones se implementará la figura del facilitador sanitario, que será un integrante del Comando General Electoral, y por lo tanto un miembro de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad nacionales.

"Esta figura será la encargada de ordenar el flujo de gente ingresando y saliendo de las escuelas, dado que esta vez las filas se realizarán fuera de los establecimientos de votación, y por ello desde la DINE insistimos en que las personas verifiquen dónde votan", remarcó.

