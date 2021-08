El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la situación actual de la economía del país y planteó que "el ritmo de endeudamiento en el gobierno de Mauricio Macri es igual o menor que el ritmo de endeudamiento del gobierno de Alberto Fernández".

Sobre esta línea, Rodríguez Larreta agregó, en diálogo con Radio 10, que Macri asumió "con 7 puntos de PBI de déficit" y "ahí está el problema" que genera el endeudamiento, al defender la afirmación del exmandatario que generó debate en las últimas horas, cuando sostuvo que su ritmo de endeudamiento fue menor al actual.

El mandatario porteño remarcó además que actualmente se está generando "una bola de nieve de endeudamiento en pesos que es peligrosísima" y consideró que el problema de fondo es el déficit fiscal.

"La deuda es una sola y hay que pagarla, sea en moneda local o moneda extranjera. La deuda es la consecuencia, el problema es el déficit. Es un problema histórico de la Argentina. Mientras nosotros gastemos más de lo que tenemos, va a crecer la deuda", planteó.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño se metió en la contienda electoral de cara a las PASO y defendió lo expresado días atrás por la precandidata a diputada nacional Maria Eugenia Vidal, quien planteó que "hoy se están planteando dos caminos: uno en que te quieren burro, pobre y sometido, y otro que te quiere libre, con trabajo y educación".

"Vidal coincide conmigo y lo ha dicho públicamente un montón de veces. La única forma para la Argentina de salir adelante es terminando con la grieta. Buscando el diálogo y el consenso", resaltó Rodríguez Larreta.

Sin embargo, hizo hincapié en que eso no quita que sean "muy firmes en temas concretos", pero "en términos generales" creen que "la búsqueda del consenso es la salida de la Argentina a largo plazo".

Por otro lado, Rodríguez Larreta fue consultado sobre las declaraciones que llevó adelante Javier Milei, precandidato a diputado nacional por el partido La Libertad Avanza, quien tildó al jefe de Gobierno porteño de "zurdo de mierda" y aseguró que puede aplastarlo "aún en silla de ruedas".

"Fue una agresión lisa y llana a la que no respondo. Nunca me voy a enganchar en discusiones de ese tipo. Agresiones e insultos no las contesto", respondió Rodríguez Larreta, que evitó cruzar por sus agresiones al economista liberal.

El jefe de Gobierno de la Ciudad consideró por último un hecho "gravísimo" el ataque que sufrió el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) de Corrientes Miguel Arias, quien fue baleado el jueves en un acto de cierre de campaña, y aseguró que "ha habido un montó de voces que lo dijeron de todas las maneras posibles", aunque Juntos por el Cambio no emitió un comunicado oficial al respecto.