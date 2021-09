Los precandidatos a diputados nacionales de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes, negocian el armado de un búnker de unidad en La Plata para esperar los resultados de las PASO del próximo domingo. Las gestiones se desarrollan desde hace más de una semana, luego de que en un primer momento se anunciara que Santilli estaría en los festejos de Juntos por el Cambio en Costa Salguero, en Capital Federal, mientras que el neurocientífico montaría su propio espacio radical para esperar los resultados en la capital bonaerense.

Un posteo a través de Twitter de hace 48 horas del ex vicejefe de Gobierno porteño destrabó la situación, ya que se mostró dispuesto a ir a La Plata para compartir búnker con Manes. Los voceros de ambos equipos de campaña indicaron, en ese sentido, que las negociaciones para que los candidatos compartan búnker y brinden una imagen de unidad están avanzadas y que hoy mismo habría novedades.

Gracias @ManesF por la invitación a tu búnker, ahí estaré. Lo más importante siempre es consolidar la unidad de nuestro espacio. A partir del 13 de septiembre vamos a estar JUNTOS trabajando para darle una alternativa a los bonaerenses que tan cansados están de los atropellos. — Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2021

La cuestión es gestionada por Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, en representación de Santilli, y por el titular de la UCR Bonaerense, Maximiliano Abad, en nombre del precandidato radical.

Manes hizo un balance de la campaña

Por otro lado, el neurocientífico consideró este jueves que su campaña electoral para las PASO fue con "dos escarbadientes contra dos maquinarias electorales importantísimas" y afirmó que tras los comicios "se va a lograr equilibrar" la coalición opositora.

En declaraciones radiales, Manes calificó su cierre de campaña de anoch. como "muy emotivo", aseguró que está "ganando la calle" y que hay gran "receptividad" por parte de la gente. "Se ha logrado un espiral virtuoso que no tiene techo ni fecha de vencimiento, y que va a reconfigurar la oposición para vencer al modelo kirchnerista en noviembre y en el '23", dijo Manes sobre su lista "Dar el paso".

"Me acusaron de no tener experiencia. No quiero tener la experiencia de los que llevaron la Argentina a este desastre", dijo en otro tramo de la entrevista, y precisó que se refería a "tener la mitad de los argentinos en la pobreza".