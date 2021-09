A una semana de que se realicen las PASO 2021 en el país, la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, cruzó a Victoria Tolosa Paz, precandidata bonaerense del Frente de Todos, al afirmar que "habla de sexualidad porque no puede hablar de los argentinos que dejaron de ser de clase media".

Sobre esta línea, Vidal agregó que el Gobierno está "banalizando la campaña" porque "no puede hablar del 1.7 millones de los argentinos que dejaron de ser clases media y de las 130 mil pymes que cerraron en el último año".

"Dicen que (el ex presidente) Mauricio Macri hizo una declaración destituyente que no hizo porque no pueden hablar de los 1,3 millones de chicos que dejaron el colegio", resaltó la ex gobernadora bonaerense.

Por su parte, la precandidata a diputada en la Ciudad también apuntó contra el spot que lanzó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y consideró que lo que hizo es "una parodia y subestima al narcotráfico".

"Que Berni haga un spot así es subestimar el tema. No es un tema para banalizar. Y que me digan Heidi o Gatita, son expresiones de machismo. En la Provincia di peleas muy fuertes contra el narcotráfico, los barrabravas, la policía corrupta", destacó Vidal, en diálogo con Radio Mitre.

De cara a la realización de las próximas elecciones, Vidal resaltó que su coalición fue la única que "presentó públicamente sus propuestas", a través de "un documento con 23 propuestas concretas, realistas, que se pueden llevar adelante".

"Nosotros vamos a votar en contra de la reforma judicial, de los superpoderes, de las expropiaciones. Nosotros vamos a votar a favor de la devolución de fondos a la Ciudad. Hoy hay un problema de trabajo en la Argentina. Queremos que las pymes no paguen impuestos por cada empleo que generen", apuntó.

La precandidata a diputada por la Ciudad en estas PASO 2021 también criticó con dureza al presidente Alberto Fernández, sobre quien sostuvo que no cree "en su honestidad".

"No creo en la honestidad de un Presidente que nos decía que nos iba a perseguir, levantando el dedo, si salíamos de nuestra casa mientras él hacía una fiesta en Olivos, la ocultaba durante un año y medio y cuando salía a la luz decía que era mentira, luego le echaba la culpa a su mujer y luego se quería imponer una pena así mismo", remarcó Vidal.