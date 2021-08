"Nuestra propuesta más importante es un bloque de 120 diputados que les ponga un límite, que frene la dirección equivocada que tomaron y que empiece a girar. Porque eso en el Congreso no lo hacen personas individuales, lo hace un bloque", enfatizó este miércoles en un acto la precandidata a diputada nacional opositora por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

Y, al presentar sus iniciativas de campaña, completó: "Puede haber muchos candidatos con propuesas atractivas, pero sólo un bloque grande en el Congreso puede frenar al kirchnerismo".

Vidal, quien con su discurso de mirada nacional pareció apuntar contra rivales indirectos como José Luis Espert y Javier Milei, se enfrentará de manera directa contra otras dos listas de Juntos por el Cambio, representadas por el economista Ricardo López Murphy y el médico sanitarista Adolfo Rubinstein.

La ex gobernadora bonaerense, por otra parte, anticipó que la coalición opositora buscará desde el Parlamento "terminar con los privilegios de la política".

Vidal, en ese sentido, resaltó que la alianza que integra aspira a la eliminación de los regímenes de privilegio en las jubilaciones. "Hay más de 4 mil personas, entre embajadores, Poder Judicial, ex presidentes, ex vicepresidentes, que cobran jubilaciones inaceptables. ¿Qué tienen ellos diferentes de nosotros?", cuestionó.

También planteó que Juntos por el Cambio buscará que los legisladores nacionales "definan sus sueldos por la fórmula previsional con la que se fijan los aumentos de jubilaciones", a la vez que resaltó que impulsará la "Ficha Limpia", para que ninguna persona con condena firme pueda postularse.

Vidal, dura con el Gobierno

"En las calles, cuando caminamos, encontramos una Argentina de luto: por las 110 mil personas que perdimos en la pandemia, por los 130 mil comercios y Pymes que cerrron, y por aquellos pacientes que estaban enfermos con otras afecciones y dejaron de cuidarse", sostuvo.

La prencandidata, en esa línea, expresó que la ciudadanía padeció "un año y medio de pérdida y de dolor". Y agregó: "La contracara de ese dolor, es un Gobierno que busca excusas y que no nos puede dar respuestas. Un Gobierno que nos dice ahora que estamos saliendo, que ahora vamos a tener la vida que queremos".

"La vida que queremos es no tener que cerrar un comercio de 30 años de un dueño que todo el barrio conoce. Hay cosas que, por más actos que hagan y más bonos que anuncien, no tienen remedio; que no nos vamos a olvidar", advirtió.

Luego, acusó a la administración de Alberto Fernánde de superar "un límite que no podía ser traspasado". Y completó: "Ese límite fue nuestra familia. Nos atropellaron, nos abusaron".

La ex gobernadora, después, aludió a la polémica foto de cumpleaños en la Quinta Presidencial de Olivos. "Nos dijeron cuándo nuestros hijos iban al colegio y cuándo no. Cómo debíamos festejar los cumpleaños por Zoom. Nos desorganizaron nuestras vidas y ellos hacían todo los contrario de lo que pedían hacer", contrastó.

Los "compromisos públicos" de Vidal

Vidal propuso la conformación de un bloque legislativo sobre la base de "compromisos públicos".

"No vamos a votar más impuestos y ese es un compromiso de toda nuestra lista (de Juntos Podemos Más). No vamos a votar superpoderes. Ni vamos a votar ninguna reforma judicial que beneficie al poder. No vamos a votar expropiaciones ni nada que avance sobre la propiedad privada; usurpaciones, toma de tierras... no vamos a avalar eso", aseguró.

Y finalizó: "No vamos a votar ninguna reforma sanitaria que quite su prepaga a nadie. No vamos a votar ninguna ley que pretenda cerrar escuelas. Pero, sobre todo, no vamos a votar nada que avasalle nuestra libertad".