Una luchadora de la vida. Tahizna Marrone, quien a los 18 años como Osvaldo combatió 72 días en Bahía Fox en la Guerra de Malvinas, encabeza la lista del partido Proyecto Joven, desde donde buscará en las próximas elecciones ser la primera senadora trans en representación de la provincia de Santa Fe.

"Hoy soy Tahizna por haber estado en la guerra y por las fuerzas que aprendí a tener", enfatizó la precandidata en diálogo con Clarín.

Con 18 años y como Osvaldo, estuvo durante 72 días en un pozo de zorros en la Bahía Fox, en la isla Gran Malvina, semienterrado en fosas de menos de dos metros de profundidad, por dos de ancho, con techos disimulados con tierra y pasto, que se construyeron para que no los vieran desde los aviones.

“El primero de mayo de 1982 tuvimos el bautismo de fuego. Los aviones pasaban bombardeando todas las noches, teníamos fuego naval sobre nuestras posiciones. La tierra temblaba, parecía un terremoto, y se escuchaban los estruendos de los bombardeos de los ingleses”, rememoró.

Tahizna, técnica de sistemas de 57 años, luego manifestó: "Desde la primaria tenía una guerra interna entre varón y mujer. Si bien me resultaba más cómodo vestirme de chica, hasta hace poco ganaba la mirada de los otros que me obligaba a ser hombre: viví condicionada por mi familia y por la sociedad. En Malvinas ya me sentía mujer, pero no pude manifestarlo".

Treinta años después de la guerra, un diagnóstico médico le puso nombre y explicación a lo que estuvo en su cuerpo toda la vida: tiene un cromosoma extra y un síndrome llamado Klinefelter. Como explicitó la directora de cine Lucía Puenzo en su película estrenada en 2007: ni XY, como los hombres; ni XX, como las mujeres: es XXY.

Madre de mellizos, 40 años después de su paso por las islas encabeza una lista que se podría definir como LGBTIQ+, ya que su precandidata a diputada, Reina Ibáñez, es trabajadora sexual y también trans.

Tahizna finalizó al resaltar el espacio que piensa ocupar si resulta electa: "La falta de representación de las minorías en la política argentina”.