Las PASO ya están ahí. En sólo unos días habrá que ingresar al cuarto oscuro y elegir entre los candidatos y recién el 14 de noviembre venidero se elegirán, en todo el territorio nacional, a los 127 diputados y diputadas y a 24 senadores y senadoras en ocho provincias.

Sin embargo, más allá de esto, los astros y las energías de las personas suelen mostrar las cartas y dejan ver cómo se perfila cada postulante para los comicios.

La tarotista y numeróloga Fabiana Aquín, habló con cronica.com.ar de cómo se encolumnan las cartas para el domingo 12 de este mes. Victoria Tolosa Paz, que nació bajo el signo de cáncer "es una persona obsesiva, muy familiera y muy autoexigente. Por eso exige bastante a los que están con ella".

Cómo le irá a los candidatos según sus signos

Paz encabeza la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. En ese distrito, también pelean por un lugar Diego Santilli y Facundo Manes. El ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, ariano, de Juntos por el Cambio, según dijo Aquín, "viene bien. Es un emprendedor, quiere hacer cosas, pero debe estar más atento a su entorno".

Diego Santilli, ¿será favorecido por los astros?

Santilli dirime la interna de su espacio con el neurocientífico Manes. Un capricorniano "un súper líder. Un observador -según Aquín- y muy mental. Muestra actitud de querer cambiar cosas. Lo veo bien".

También allí busca hacer pie el economista escorpiano y representante de Avanza Libertad, José Luis Espert, pero parece que " esta no será una gran elección. Tiene algunas trabas, impedimentos, pero puede hacer más para lo que viene".

¿Y en Ciudad?

En otro territorio, como el de la Ciudad de Buenos Aires, la disputa para varios encuestadores será dura. Leandro Santoro, quien nació bajo el signo de capricornio y compite por el Frente de Todos, "está bien, tiene ganas, pero aún le falta un poco. Desea hacer cosas, se ve, pero no será fácil".

Una de sus rivales será por Juntos por el cambio, María Eugenia Vidal, de virgo, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y según los astros "quiere hacer mucho, pero no puede. Es como que todavía no puede despegarse de su entorno. Quiere hacer, pero es como que no lo logra".

El sector aglutina también a Adolfo Rubinstein, quien desea sacarle votos a su rival Vidal. Este candidato de tauro "es muy capaz, pero no veo que vaya a llegar. No será algo fácil para él en este momento, pero más adelante puede ser. Es complicado".

Sin embargo, la sorpresa, podría llegar de la mano del libertario Javier Milei, un digno representante de libra y si bien "algunos mucho no lo quieren, tiene mucha capacidad para hacer y puede lograr algo bueno. Quiere hacer mucho".

Del otro lado de la vida se encuentra para esta elección Myriam Bregman, del Frente de izquierda Unidad, de piscis y según la tarotista, "alguien muy estructurada. Obsesiva, demasiado".

Se acerca el 12. Según Aquín "las energías pueden cambiar, es como el minuto a minuto", pero y las cartas ya se mostraron. Lo importante es ir a votar. La elección del candidato es de cada uno

Por C. S.