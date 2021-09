Cinthia Fernández, precandidata a diputada nacional en la Ciudad por el partido UNITE, cerró su campaña antes de las PASO con una producción musical frente al Congreso de la Nación que generó gran polémica y repercusión tanto en los medios, como en las redes sociales.

En el spot de campaña se puede ver a Fernández vestida con un portaligas cantar una versión libre del clásico tango "Se dice de mí", popularizado en la voz de "Tita" Merello, lo que le podría llegar a costar problemas con la Justicia por el "uso indebido" de la canción.

Guillermo Ocampo, director de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), confirmó que recibió reclamos contra la precandidata tras lanzar este spot de campaña.

"El uso de obras en campañas está sujeto a los mismos lineamientos que el uso de la música en cualquier otro tipo de modalidad. Si un partido decide usar música de una obra prexistente tiene que pedir permiso al autor y en caso de que el autor autorice, ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones", explicó Ocampo, en diálogo con Teleshow.

En ese sentido, el director de Sadaic reconoció que recibió reclamos de los herederos de Francisco Canara e Ivo Pelay, autores del tango "Se dice de mí", lo que podría generarle a futuro a Fernández problemas judiciales.

"Cuando se requiere el uso de obras musicales en campañas, los partidos políticos tienen que asumir que el autor tiene derecho a decidir si quiere o no que se use, el autor es el dueño", resaltó Ocampo.

Por este motivo, agregó que "los partidos que requieran un tema musical pueden contactarse con SADAIC para gestionar el permiso y la entidad traslada el pedido al creador".

"Pasa siempre porque los partidos no asumen que la campaña no tiene que convertirse en el libertinaje de usar lo que quieren, se deben respetar los derechos de los involucrados", enfatizó Ocampo.

Durante la canción, Fernández lanza frases como: "se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el cul* es lo que ofrezco y nada tengo para decir". Además, se queja que no escuchan lo que "tiene para decir" sobre "las leyes que no se cumplen".

