La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, y el precandidato a legislador de La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizaron un tenso cruce exponiendo sus visiones antagónicas sobre la economía y el rol del Estado.

"Uno de los principales referentes de las nuevas derechas es Friedrich Hayek, quien apoyó la dictadura de (Augusto) Pinochet, entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad?”, desafió la diputada mirándolo a Milei, ambos en el mismo estudio desde el cual se emitía el programa televisivo de TN "A Dos Voces".

Y completó: “Habla de la opresión, de la presión tributaria, donde el Estado aparece siempre reprimiendo las libertades individuales y la verdad que el Estado es el instrumento para organizar la vida en comunidad”.

El economista, en su réplica primero adivitió que "el concepto neoliberal no tiene sentido” y contestó: “El liberalismo viene de libertad, no hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay”. Milei añadió que el concepto de neoliberalismo “fue inventado por Alexander Rüstow, que era un marxista, claramente corresponde a alguien que, si hubiera entendido economía, no hubiese dicho eso”.

“Cuando el Estado trata de organizar tu vida, lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo”, retrucó.

Para Vallejos, las ideas de Milei son “impracticables” y le enrostró: “¿Conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin ningún tipo de organización? Es un eslogan, no es una cosa practicable”.

“Fernanda, ¿podés dejar de ser tan irrespetuosa? Acabás de decir una aberración teórica, yo sé que te duele sentir que te voy a aplastar, entonces te ponés a embarrar la cancha”, aguijoneó Milei en un debate que luego fue moderando su tono.