Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



U nos dos millones y medio de santafesinos están convocados a las urnas hoy para definir en las PASO locales quiénes serán sus postulantes para gobernador en los comicios generales, que en la provincia se harán el 16 de junio.



Aunque las encuestas no le dan buenos augurios, el oficialismo nacional de Cambiemos buscará su primer triunfo electoral del año, de la mano de José Corrral, el radical que es intendente de la ciudad de Santa Fe, quien no tendrá adversarios internos.



Serán los peronistas los que sí van a definir sus postulaciones entre María Eugenia Bielsa y Omar Perotti.



Bielsa fue vicegobernadora y buscará el voto peronista más tradicional y el de independientes. En tanto, Perotti es senador nacional y está más cerca de su colega, Cristina Fernández de Kirchner.



La tercera opción competitiva la marca el oficialismo de la provincia, encarnado en el Frente Progresista Cívico y Social, que postula al ex gobernador socialista Antonio Bonfatti.



A las listas mencionadas se suman Alternativa Federal, que lleva como candidato a Pablo Di Bert, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que postula a Octavio Crivaro, y Espacio Grande, que se presenta con Juan Antonio Martino.



En una semana donde la Casa Rosada se vio sacudida con múltiples rumores cuando el dólar trepó hasta los 47 pesos y el riesgo país llegó a superar los 1.000 puntos, el presidente Mauricio Macri espera buenas noticias de Santa Fe, uno de los distritos “importantes” del país en cuanto a votos, ya que reúne al 9 por ciento del electorado nacional, y es una de las plazas grandes que definirán los comicios nacionales junto con Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Mendoza.



Hasta ahora, Cambiemos no pudo obtener triunfos en Neuquén, Chubut, Río Negro, Entre Ríos y San Juan, donde perdió ante el peronismo y los partidos provinciales.



La provincia de Santa Fe tiene la particularidad, además, de que una parte del radicalismo juega con Cambiemos y otra parte forma parte de la alianza con los socialistas, que gobierna el distrito desde hace 12 años.



En unas 8.000 mesas se elegirán, además de candidatos a la gobernación, los nombres de quienes integrarán las listas para bancas en el Senado, en Diputados, intendencias y concejos deliberantes.



En la previa, según marcan las encuestas, peronistas, socialistas y Cambiemos tienen una cantidad similar de votos, en un escenario electoral dividido en tres tercios.



Otra lectura nacional de las urnas santafesinas para prestarle atención es que el oficialismo en la provincia, al menos el gobernador Miguel Lifschitz, “banca” a nivel nacional la postulación presidencial de Roberto Lavagna.



La situación económica, la inseguridad y el flagelo del narcotráfico -que afecta particularmente desde hace tiempo a la provincia de Santa Fe- fueron los temas de la campaña.

Los principales candidatos.