El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó este martes, en diálogo con Crónica TV, que su organización se sumará al paro general convocado por la CGT para el lunes 25 de junio y vaticinó que será un medida de fuerza “contundente” en repudio de las políticas económicas del Gobierno.



"Ratificamos el paro del jueves y nos sumamos a la medida de fuerza convocada por la CGT para el 25 de junio, más allá de las diferencias que tenemos con algunos dirigentes. Serán dos grandes jornadas de lucha que expresarán un rechazo contundente a las políticas económicas del Gobierno", apuntó Moyano.



En declaraciones a la señal televisiva Crónica TV, el camionero dijo que durante el paro que hará el jueves su organización -y que coincidirá con la huelga de las tres CTA "no se moverá una carretilla por las rutas del país".



Sin embargo, Moyano aseguró que "no habrá cortes" en las vías de circulación, ya que los trabajadores de su organización "adherirán en un 100 por ciento" al paro del jueves.

"Que se quede tranquila la ministra (Patricia) Bullrich. No habrá cortes en las rutas porque los trabajadores camioneros se van a sumar al paro en un 100 por ciento. No tendrá que mandar la Gendarmería a ningún lado", subrayó.



Por último, evaluó que los dirigentes que integran la actual conducción de la CGT “no tienen margen" para retrotraer el paro en función del "malestar que hay entre los trabajadores".



"Acá no hay vuelta atrás, este paro ya está. No se puede seguir insistiendo con paritarias del 15 por ciento como pretende el Gobierno. Los aumentos de precios no los van a poder parar con los goles que haga (Lionel) Messi en el Mundial", remarcó.