Pablo Moyano, consideró este sábado que el paro anunciado por la Mesa de Enlace es "ideológico, político y está alentado por la oposición" y, ante las protestas convocadas por las entidades de productores agropecuarios, reclamó que la CGT "salga a respaldar" al gobierno nacional.



"Es un paro ideológico y político que está alentado por la oposición, muy desacertado en el tiempo cuando solo lleva 90 días este gobierno", dijo Moyano en declaraciones a radio AM 750, en la previa al paro del campo que comenzará este lunes en reclamo por la suba en las retenciones a la soja.



El sindicalista ironizó sobre la vinculación de las entidades agropecuarias con el sector político que lidera Mauricio Macri, al expresar: "Me parece que vamos a empezar a ver en las rutas muchos tractores amarillos, como decía la canción".

.

"Estas entidades no tienen nada que ver con los pequeños productores porque son los grandes pooles de siembra los que explotan a los pequeños productores", señaló el dirigente peronista.



Moyano trazó una comparación entre la situación de un productor agropecuario y otro tipo de trabajo: "Un barrendero paga impuesto a las ganancias y estos tipos que ganan millones de dólares no son capaces de compartir parte de sus ganancias; ahí te das cuenta de la falta de solidaridad".



En comparación con el conflicto con el campo por la resolución 125, Moyano aseguró que "en 2008 claramente había una intención de voltear al gobierno de Cristina Kirchner" y agregó: "No creo que esa sea la intención ahora, pero sí empezar a desgastarlo".

.

Al recordar los cortes de rutas de los productores agropecuarios y el enfrentamiento con los camioneros en 2008. Moyano advirtió: "Que no jodan con los camioneros. Que no cometan las mismas provocaciones que en 2008". "Que lleven adelante su reclamo, pero que no jodan a los trabajadores que están manejando en las rutas. Vamos a proteger a nuestros trabajadores, que no jodan a los camioneros en las rutas", remarcó.



Por último, dijo que la CGT "tiene que salir a respaldar al Gobierno", y concluyó: "Sabíamos que el primer año iba a ser durisimo, pero tenemos fe que en los próximos meses se va a empezar a reactivar el país".