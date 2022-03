A diferencia de sus pares en la conducción de la Confederación General del Trabajo ( CGT), Héctor Daer y Carlos Acuña, el sindicalista camionero Pablo Moyano no fue al plenario de comisiones del Senado a respaldar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, dijo estar tranquilo porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, "nos tranquilizó y nos aclaró que no iba a haber ninguna reforma: ni previsional ni laboral”.

De todos modos, el hijo de Hugo Moyano igualmente formuló una advertencia: "Si no se cumple la promesa de que no habrá ajuste, saldremos a la calle como marca nuestra historia”.

En declaraciones radiales, Moyano sostuvo que “a nadie le gusta acordar con el FMI porque son los chupasangres del mundo, pero no aprobar el acuerdo hubiera generado un descalabro total de la economía". En tanto, refirió que "no fui al Congreso durante el debate del acuerdo con el FMI porque tenía otras cosas que hacer".

Al ser consultado específicamente sobre cómo reaccionaría si se toman medidas contrarias a los sectores que él representa, planteó de que "tenemos la palabra del presidente Alberto Fernández, pero en caso de que haya ajuste o reforma, de lo que sea en contra de los trabajadores, por supuesto que vamos a estar en la calle".

La relación con el Gobierno y sus internas

En su rol de secretario general adjunto de Camioneros, defendió el reclamo ante el Gobierno en torno al alcance de la cobertura de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). “Con algunos ministros nunca fuimos amigos. Yo defiendo a los Camioneros. Los reclamos a (Claudio) Moroni y a (Carla) Vizzotti fueron legítimos. Son momentos, no significa que vayamos a romper con el Gobierno. Son tema superados”, aclaró Moyano.

En la misma línea de pensamiento, relativizó la interna del oficialismo y dijo no creer que las tensiones se profundicen. “Una vez que se calmen las aguas, vamos a estar todos juntos de vuelta. Con nuestras diferencias, con los matices, porque no queremos que vuelva la derecha..Es bueno que haya debate”, aseguró Moyano, quien también integra la mesa nacional del Partido Justicialista (PJ).

Insistió luego señalando que "con la experiencia y la madurez que tienen los dirigentes después de cuatro años de un neoliberalismo, que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias, no nos podemos permitir dividirnos".

La guerra contra la inflación

Finalmente, Moyano fue consultado por la escalada de la inflación. “Hace rato le pedimos al Gobierno que controle los aumentos en la canasta familiar. Ojalá que las medidas cumplan sus objetivos y sirvan para bajar la inflación”, afirmó, en tanto que anticipó que el gremio de Camioneros evalúa cerrar una paritaria "seguramente será por encima del 45 por ciento”.